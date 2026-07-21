OPASNE NEPOGODE PRETE SRBIJI, PROGLAŠEN NAJVIŠI STEPEN UPOZORENJA: RHMZ pokreće sistem hitnog SMS alarmiranja
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje i pokrenuo proceduru za prenos SMS hitnih informacija građanima zbog jakih vremenskih nepogoda u naredna 24 časa!
Za danas upaljen je i najviši stepen upozorenja - crveni meteoalarm! Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema koji će sa sobom doneti veoma krupni grad preko 5 cm u prečniku, ali i silovite udare vetra orkanske jačine do čak 100 km/h što može dovesti do velike materijalne štete.
- RHMZ Srbije je u 09.38 časova inicirao pokretanje procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima usled jakih vremenskih nepogoda koje se u naredna 24 časa prognoziraju na delu teritorije Republike Srbije (a naročito na području Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, zatim na području Kosova i Metohije, kao i na jugoistoku Srbije) - navodi se u hitnom upozorenju.
Podignut najviši stepen upozorenja
Danas je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju (pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug) izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode, upozorava RHMZ.
Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema, koji će se iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine premeštati ka Srbiji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji sistemi zahvatiti pre svega jugozapadne, južne i jugoistočne delove zemlje.
Padaće krupan grad, duvaće organski vetrovi do 100 km/h
- Na svom putu ovi olujni sistemi mogu se brzo intenzivirati i usloviti pojavu krupnog, lokalno i veoma krupnog grada preko 5 cm u prečniku), kao i silovitih udara vetra, orkanske jačine do 100 km/h, koji mogu pričinjavati značajnu materijalnu štetu - upozorava RHMZ.
Rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije južno od Save i Dunava, ali se najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji.
Zbog toga se savetuje maksimalan oprez i izbegavanje svih aktivnosti na otvorenom ukoliko u blizini nema čvrstih i bezbednih objekata, imajući u vidu mogućnost da olujni sistemi naiđu iznenada.
Upaljen crveni meteoalarm
Danas je upaljen najviši stepen upozorenja – crveni meteoalarm zbog čak četiri opasne vremenske nepogode i to u:
- Jugoistočnoj Srbiji
- Jugozapadnoj Srbiji
- Kosovo i Metohija
Crveni meteoalarm aktiviran je zbog:
- jakih udara vetra
- grmljavine sa gradom
- pljuskova
- i visokih temperatura
Udari vetra do 100km/h
UTICAJ:Retka ali opasna pojava, prouzrokuje raznovrsne ozbiljne štete. Značajne štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, ozbiljni problemi u transportu i saobraćaju, štete u poljoprivredi na svim vrstama vegetacije i na širem području, štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (čupanje drveća iz korena), problemi u građevinarstvu, ugroženi životi ljudi i životinja, otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje - do potpunog onemogućavanja akcija spašavanja).
Grmljavine sa gradom na širem području
UTICAJ:Rizik od udara groma, opasnost po život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koja koriste električnu energiju, rizik od izazivanja požara, problemi u telekomunikacijama, ima kapaciteta da izazove velike štete na imovini, u poljoprivrednim kulturama i u drugom vremensko zavisnim ekonomskim sektorima naročito u kombinaciji sa jakim vetrom i intenzivnim padavinama.
Pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina do 20 l/m² u periodu do 3h
UTICAJ:Izazivanje bujičnih poplava, ozbiljne poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima), problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti. Moguća je šteta na imovini i povređivanje ljudi.
Maksimalna temperatura do 32 stepeni Celzijusa
UTICAJ:Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požar
Aktiviran i narandžasti meteoalarm
Na snazi će na biti i narandžasti meteoalarm i to u:
- Šumadiji
- Pomoravlju
- Istočnoj Srbiji
U ostalim delovima Srbije, odnosno u Bačkoj, Banatu, Sremu i Beogradu upaljen je žuti meteoalarm.
Vremenska prognoza do kraja dana
Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i vrlo nestabilno, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, od sredine dana sa povremenim pljuskovima i grmljavinom, koji će biti najizraženiji na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje uz grad i olujni ili orkanski vetar. Najviša temperatura od 27 do 33 stepeni Celzijusa.
Vreme narednih dana u Srbiji
Do kraja sedmice promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a u sredu i petak i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 31, a u petak malo svežije - od 19 do 25 stepeni Celzijusa.
(Blic)
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