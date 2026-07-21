DANAS U 11 ČASOVA: Predsednik Vučić prima nemačku ambasadorku u oproštajnu posetu
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadorku Savezne Republike Nemačke Anku Konrad, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
On će je primiti u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Konrad je od 2022. godine bila ambasador Nemačke u Beogradu.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
"BIĆE NOĆNA MORA": Vučić upozorio na ono što dolazi posle skoka cena nafte
20. 07. 2026. u 11:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVE KLjUČA OKO FOKLANDSKIH OSTRVA: Argentinski predsednik poslao poruku koja će razbesneti Britance
PREDSEDNIK Argentine Havijer Milej izjavio je da je njegova vlada "svakim danom sve bliže" povratku suvereniteta nad Foklandskim ostrvima, produbljujući diplomatski spor izazvan politički obojenim slavljem reprezentacije Argentine nakon pobede nad Engleskom na Svetskom prvenstvu ranije ove sedmice, piše briselski portal Politiko.
17. 07. 2026. u 14:37
NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Iran prvi put direktno napao ovu zemlju!
IRAN je saopštio da je u petak izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.
17. 07. 2026. u 12:51
SNIMLjEN U VUKOVARU: Vozaču iz Borova 2. NAJVEĆA KAZNA u istoriji Hrvatske - evo šta je zgrešio
PREMA svemu sudeći, hrvatska policija u poslednje vreme izriče sve veće novčane kazne za počinjene saobraćajne prekršaje.
20. 07. 2026. u 19:45
Komentari (0)