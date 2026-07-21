DANAS U 11 ČASOVA: Predsednik Vučić prima nemačku ambasadorku u oproštajnu posetu

Ako ste roditelj tinejdžera, verovatno vam zvuči poznato: pitanja o novcu se svode na „daj mi", odgovor na „gde ti je nestalo", i tema se zatvara pre nego što je zapravo otvorena. Za sve više porodica u Srbiji, jedna neočekivano tiha promena pretvorila je razgovor o džeparcu u nešto drugo - u prvi zajednički razgovor o novcu koji tinejdžeri žele da vode.