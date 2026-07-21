Politika

DANAS U 11 ČASOVA: Predsednik Vučić prima nemačku ambasadorku u oproštajnu posetu

V.N.

21. 07. 2026. u 07:23

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadorku Savezne Republike Nemačke Anku Konrad, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ДАНАС У 11 ЧАСОВА: Председник Вучић прима немачку амбасадорку у опроштајну посету

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

On će je primiti u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Konrad je od 2022. godine bila ambasador Nemačke u Beogradu.

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