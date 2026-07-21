HRVAT PRELOMIO! Evo gde će Luka Modrić nastaviti karijeru
KONAČNO je prelomio!
Hrvatski fudbaler Luka Modrić odlučio je gde će nastaviti karijeru.
Kapiten "vatrenih" staviće potpis na novi ugovor sa Milanom i još godinu dana nosiće dres italijanskog kluba, javlja Đanluka di Marcio.
Iako je zagazio u petu deceniju, Modrić je i dalje jako cenjen u evropskom fudbalu, a Milan nije hteo tek tako da ga se odrekne.
Luka Modrić je prošlog leta iz Real Madrida kao slobodna igrač stigao među Rosonere i u prvoj sezoni je na 37 utakmica dao dva i namestio tri gola.
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