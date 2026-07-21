Društvo

OVI DELOVI SRBIJE DANAS NA UDARU OLUJNOG NEVREMENA: Čubrilo objavio najnoviju prognozu

V.N.

21. 07. 2026. u 07:02

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U SRBIJI nas očekuje promenljivo vreme sa sunčanim i oblačnim intervalima, kao i pljuskovima. RHMZ upozorava na moguće grmljavinske nepogode.

ОВИ ДЕЛОВИ СРБИЈЕ ДАНАС НА УДАРУ ОЛУЈНОГ НЕВРЕМЕНА: Чубрило објавио најновију прогнозу

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

U Srbiji od danas do petka biće promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće su u toku dana na jugozapadu i jugu zemlje, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. 

- Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30, a u danas na jugu i istoku Srbije toplije - do 33 stepena Celzijusa, najavio je RHMZ i dodao:

- Od subote (25.07.) pretežno sunčano uz porast temperature u svim krajevima.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, kaže za medije da se danas popodne očekuje jača destabilizacija atmosfere uz češću pojavu grmljavinskih pljuskova, a da bi se nestabilno vreme prudužilo i u prvom delu noći ka sredi.

- U sredu se očekuje dalje osveženje uz maksimume od 17 do 25 stepeni Celzijusa. Drugi deo nedelje donosi znatno svežije noći uz minimume od sedam do 17, a po nekim visoravnima i planinskim kotlinama samo oko četiri stepena Celzijusa. U četvrtak veći deo dana suv, dok se posle podne prvo na severu regiona uz spuštanje novog, hladnog, fronta očekuje ređa pojava grmljavinskih pljuskova i jačanje severozapadnog vetra - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- U petak nad celim regionom vetrovito, relativno sveže, ponedge uz kratkotrajnu kišu ili pljusak. Dnevni maksimumi od 14 do 24 stepena Celzijusa. Duvaće umeren, na udare i jak severozapadni vetar, a duž većeg dela obale jaka bura. Za vikend se očekuje kratkotrajna stabilizacija i otopljenje, a oko 27. jula novo prolazno pogoršanje i osveženje. Početak avgusta bi trebao biti stabilniji i topliji.

Biometeorološka prognoza

- Očekivane biometeorološke prilike mogu usloviti tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa disajnim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti i bolova u mišićima i zglobovima. Savetuje se oprez u saobraćaju - navodi RHMZ.

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