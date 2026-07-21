Fudbal

SRBIN GLEDA I NE VERUJE! Dušan Vlahović hteo u Real i Barsu, a sada preživljava najteže trenutke u karijeri!

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21. 07. 2026. u 08:30

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SAGA oko Dušana Vlahovića se nastavlja!

СРБИН ГЛЕДА И НЕ ВЕРУЈЕ! Душан Влаховић хтео у Реал и Барсу, а сада преживљава најтеже тренутке у каријери!

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski reprezentativac trenutno je jedno od najzvučnijih imena na fudbalskom tržištu kada su u pitanju slobodni igrači.

Srbin već duže vreme vaga i čeka adekvatne ponude, a čini se da od originalne ideje da ode u Španiju neće biti ništa. Ponuđen je Vlahović Atletiko Madridu, Barseloni i Realu, imao je veliku želju da zaigra na "Kamp Nou", ali od toga neće biti ništa.

Kako piše tamošnji "Sport", Barseloni je primarna opcija Hulijan Alvarez i to su saopštili Dušanu, pa bi tek ukoliko im ta akvizicija propadne, mogli da sednu za sto sa Srbinom. Zbog toga se i Vlahović okrenuo drugim opcijama.

One nisu baš idealne. Vlahović ima bogatu ponudu Bešiktaša od 8.000.000 evra po sezoni, ali bi to značilo odlazak iz najjačih liga. Sa druge strane je tu Juventus gde bi Srbin mogao da se vrati, ali pognute glave i za znatno manje novca nego što je prvobitno želeo. Nema ni on baš previše izbora jer svakim danom kako je slobodan gubi novac. Da je ostao u Torinu sada bi bio bogatiji za 500.000 evra. Toliko ga je koštalo do sada to što je slobodan.

Obrni, okreni... čini se da neće uspeti da završi tamo gde je želeo.

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