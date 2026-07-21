DIREKTOR FBI PUTUJE U RUSIJU? Politiko otkriva detalje oktobarske posete Moskvi i sastanka sa FSB-om
DIREKTOR američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel planira da poseti Rusiju sredinom oktobra, gde bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu, izjavili su za Politiko američki zvaničnici i izvori upoznat sa planovima putovanja.
Prema navodima američkog zvaničnika upoznatog sa planom, Patel bi u Rusiji trebalo da boravi 14. i 15. oktobra, najpre u Moskvi, a potom u Sankt Peterburgu. Njegov domaćin, prema pisanju američkog portala, najverovatnije bi bila ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).
Drugi izvor upoznat sa situacijom potvrdio je da Patel planira jesenju posetu Rusiji, uključujući boravak u dva najveća ruska grada. Za sada nije poznato da li će se direktor FBI sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ili nekim od njegovih najbližih saradnika, kao ni koje će teme biti na dnevnom redu razgovora.
Poslednji direktor FBI za koga je poznato da je posetio Rusiju bio je Robert Miler 2013. godine. Patel je postao poznat široj javnosti zbog uloge koju je imao kao član osoblja Odbora za obaveštajne poslove Predstavničkog doma Kongresa tokom 2017. i 2018. godine, kada je taj odbor, predvođen tadašnjim republikanskim kongresmenom Devinom Njunisom iz Kalifornije, istraživao navode o ruskom mešanju u američke predsedničke izbore 2016. godine.
Iako su republikanci u odboru zaključili da je Rusija sprovela operaciju uticaja sa ciljem da "oslabi američki liberalni demokratski poredak", odbacili su zaključak američkih obaveštajnih službi da je Moskva želela da pomogne američkom predsedniku Donaldu Trampu da pobedi na izborima.
BONUS VIDEO
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
TRAMP I BERNAM UČVRŠĆUJU SAVEZ: Prvi razgovori o nafti, trgovini i blokadi moreuza
21. 07. 2026. u 07:36
POSLE VESTI O HAPŠENjU USRED NjUJORKA: "Hag nije nadležan za Izraelce i Amerikance!"
19. 07. 2026. u 20:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVE KLjUČA OKO FOKLANDSKIH OSTRVA: Argentinski predsednik poslao poruku koja će razbesneti Britance
PREDSEDNIK Argentine Havijer Milej izjavio je da je njegova vlada "svakim danom sve bliže" povratku suvereniteta nad Foklandskim ostrvima, produbljujući diplomatski spor izazvan politički obojenim slavljem reprezentacije Argentine nakon pobede nad Engleskom na Svetskom prvenstvu ranije ove sedmice, piše briselski portal Politiko.
17. 07. 2026. u 14:37
NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Iran prvi put direktno napao ovu zemlju!
IRAN je saopštio da je u petak izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.
17. 07. 2026. u 12:51
SNIMLjEN U VUKOVARU: Vozaču iz Borova 2. NAJVEĆA KAZNA u istoriji Hrvatske - evo šta je zgrešio
PREMA svemu sudeći, hrvatska policija u poslednje vreme izriče sve veće novčane kazne za počinjene saobraćajne prekršaje.
20. 07. 2026. u 19:45
Komentari (0)