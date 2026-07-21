Svet

DIREKTOR FBI PUTUJE U RUSIJU? Politiko otkriva detalje oktobarske posete Moskvi i sastanka sa FSB-om

V.N.

21. 07. 2026. u 07:43

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DIREKTOR američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel planira da poseti Rusiju sredinom oktobra, gde bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu, izjavili su za Politiko američki zvaničnici i izvori upoznat sa planovima putovanja.

ДИРЕКТОР ФБИ ПУТУЈЕ У РУСИЈУ? Политико открива детаље октобарске посете Москви и састанка са ФСБ-ом

Foto: Oliver Contreras/AFP/Profimedia

Prema navodima američkog zvaničnika upoznatog sa planom, Patel bi u Rusiji trebalo da boravi 14. i 15. oktobra, najpre u Moskvi, a potom u Sankt Peterburgu. Njegov domaćin, prema pisanju američkog portala, najverovatnije bi bila ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).

Drugi izvor upoznat sa situacijom potvrdio je da Patel planira jesenju posetu Rusiji, uključujući boravak u dva najveća ruska grada. Za sada nije poznato da li će se direktor FBI sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ili nekim od njegovih najbližih saradnika, kao ni koje će teme biti na dnevnom redu razgovora.

Poslednji direktor FBI za koga je poznato da je posetio Rusiju bio je Robert Miler 2013. godine. Patel je postao poznat široj javnosti zbog uloge koju je imao kao član osoblja Odbora za obaveštajne poslove Predstavničkog doma Kongresa tokom 2017. i 2018. godine, kada je taj odbor, predvođen tadašnjim republikanskim kongresmenom Devinom Njunisom iz Kalifornije, istraživao navode o ruskom mešanju u američke predsedničke izbore 2016. godine.

Iako su republikanci u odboru zaključili da je Rusija sprovela operaciju uticaja sa ciljem da "oslabi američki liberalni demokratski poredak", odbacili su zaključak američkih obaveštajnih službi da je Moskva želela da pomogne američkom predsedniku Donaldu Trampu da pobedi na izborima.

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