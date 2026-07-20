VUČIĆ U VELIKOJ PLANI I SVILAJNCU Predsednik poručio građanima: Čuvaćemo radna mesta (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić posetio je opštine Velika Plana i Svilajnac, gde je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave i Regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje. Vučić se obratio građanima, koji su u velikm broju došli da pozdrave predsednika.

Foto: Novosti/ Tanjug Rade Prelić

Obilazak Trening centra

Predsednik je obišao Regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje „Svilajnac.

- U ovaj objekat smo uložili dosta novca, dakle 1.840.000 evra, i uložićemo i u opremu još 250. 000 evra. Nije pitanje koliko to košta danas i kako to izgleda već hoće li deca kada izađu odatle znati da rade posao za koji postoje zahtevi na tržištu, od mehatroničara, zavarivača, do svih drugih. U ovom trenutku je to 191 dete, 191 mladi čovek, devojka, mladić, koji će imati posao uvek i u svakom trenutku, jer se sve više kompanija organizuje tako da traži podršku u dualnom obrazovanju - rekao je Vučić.

- Baš sam srećan što sam video ovoliko mladog sveta koji hoće da uči. Jedna stvar koju sam naučio od Šimona Peresa, kazao mi je da kao što mladi ljudi moraju da rade, mi stariji moramo da učimo i budemo u korak sa svetom. Vaše znanje je put u budućnost Srbije - kazao je predsednik.

Vučić je istakao da je znanje ljudi najvažnije.

- Mnogo sam srećan što smo ovde, mnogo toga radimo svi zajedno za svilajnačku opštinu. Svilajnac je imao jednog od najumnijih ljudi Miloša Savčića. Što više dece budemo imali koja su spremna da rade, toliko ćemo biti uspešniji. Mi se danas borimo za ono što dolazi za 4,5, 10 godina - kazao je Vučić i dodao da čim most bude gotov, biće urađene i pristupne saobraćajnice, kako bi se on koristio. Istakao je da će to biti važno i za investitore.

- Država će uvek stajati na raspolaganju čitavom Pomoravlju - poručio je.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ bg

Pitanja novinara

Na pitanje da li je zadovoljan napretkom Svilajnca, kazao je da napredak vidi.

- Ovo što danas radimo su veliki strateški objekti. Kada se to dogodi, ljudi će se osećati sigurnije i biće dodatni podstrek ljudima da se vrate u svoju zemlju. Čestitam svima u opštini što su insistirali na strateškim stvarima i na kraju dobili od države.



O izjavi Borka Stefanovića

O izjavama Borka Stefanovića da je završio karijeru, Vučić je rekao:

- Postoji opcija da podnesem ostavku ja i Vlada, i za dva dana me Skupština izabere za premijera ako imam većinu, ali to za mene nije opcija. Neću da sebi dajem funkciju za koju nisam tražio glas naroda. Tek kada dobijem glas naroda to mogu da postanem. Iako je legalno to neću da učinim. Kada dobijem obaveštenje od Vlade i Skupštine raspisujem izbore, neko kratko vreme ostaću predsednik republike, nekoliko dana, dve nedelje maksimalno. Imam važnog posla, neću biti u kampanji. Nema velike filozofije. Sešću u automobil, čeka me moja škoda i idem od mesta do mesta da tražim podršku ljudi za mandat predsednika Vlade. Poštenije ne može. Oni pročitaju nešto glupo u Dojče veleu, pa kad to ponove misle da se dodvoravaju nekoj ambasadi i dobili srpske glasove.... Rumen Radev je bio predsednik, pa je sad izabran za premijera, nisam primetio da je iko išta rekao. Suština je samo da dobijete glasove ljudi, to je demokratija, tako to izgleda.

O izjavi predsednika NUNS-a

O izjavama predsednika NUNS-a Željka Bodrožića da je tragedija u Novom Sadu motivisala ljude, a da on pokušava da ih vrati u stanje apatije, predsednik kaže:

- Čudan neki tip. Nisam neko ko se divi takvim ljudima. Oni svoj posao neka pričaju i rade šta hoće. Mi smo veoma ozbiljni ljudi. Oni su na svim nesrećama gradili karijere i mislili da treba da se dočepaju fotelja. Ponekad mi dođe da kažem - evo vam pogledajte, pa uzmite to na godinu dana da vidite kakvo će to razočaranje da bude. Bukvalno bi uništili državu za godinu dana. Baš kao što su to radili posle 2000. godine. Samo što bi to sada uradili mnogo brže i jednostavnije, jer su ovi manje pismeni, a apetiti su im mnogo veći. O tome će ljudi na kraju krajeva da vode računa.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ bg

O situaciji u svetu

Na pitanje da prokomentariše pisanje Vašington posta da SAD planiraju da prošire vojnu kampanju protiv Irana i kako će to uticati na svet, predsednik kaže:

- Što se tiče stanja u svetu, i zato sam veoma zabrinut, nafta je jutros preko 90. Ja ne znam šta ćemo mi da radimo ovde, da budem iskren. Sešćemo u sredu, ja mislim. Kotacije skaču, rezerve nafte i gasa u Evropi su sve niže. Jutros vam je gas bio 624 dolara na 1. 000 kubnih metara na TTF-u, na holandskoj berzi, koja je glavna berzi u Evropi za gas. Mi smo prepunili naše rezerve i u Mađarskoj i u Srbiji. Što se gasa tiče, bar da tu budemo koliko je moguće obezbeđeni. Ovo oko nafte, mi ćemo da se borimo koliko možemo, ali se plašimo da odosmo u katastrofu. Biće noćna mora. Ali se snalazimo. Dokle i kako, to ne znam?

O izjavi Milana St. Protića

O izjavi Milana St. Protića, bivšeg ambasadora u SAD, koji kaže da strateški dijalog sa Amerikom nema nikakav parktičan značaj, kao i da je reč o propagandi, Vučić kaže:

- Mislim da su pred nama veoma teški zadaci, i mnogo ne lakih odluka, ne znam šta bi bilo propaganda. To je veoma važna stavr. Amerikanci nisu posebno popularni u Srbiji da bi to bila propaganda. Ti ljudi uvek polaze od sebe, zato što oni razmišljaju šta bi oni uradili da su na vlasti i kako bi se ponašali. Mi mislimo da je to interes Srbije, da vodimo strateški dijalog. Mislimo da je to važno, iako neće biti nimalo lako i jednostavno.

O naslovnoj strani Danasa

O naslovnoj strani Danasa i navodima da su njegovi uspesi "neviđeni", jer ih nije ni bilo, predsednik kaže:

- Kada govorite o uspesima koji se ne vide, pisaće knjige šta je sve urađeno, u narednih 50 godina nećemo uraditi šta smo uradili u prethodnih 10. Pošto nisu videli, svakoga dana putuju auto-putem da Čačka, Kraljeva, Požege, Šapca, Loznice, putuju i do Vranja i Preševa... Ako to nisu videli, onda slabo pozanju svoju zemlju i ne idu nigde. Kada sam ušao u vlast naš BDP je bio 32 milijarde evra, danas, završićemo ovu godinu sa skoro 100 milijardi evra. Tri puta veći BDP. Plata je bila 330 evra, danas 1.050 evra. Može da vam se sviđa, može da vam se ne sviđa, činjenice uvek govore bolje od simpatija ili antipatija. Penzije su bile 204 evra, sada ćemo ih podići značajno iznad 500 evra. Da li sam svim zadovoljan, nisam.

Vučić kaže da postoji hiljadu stvari gde treba da se pokaže veća briga o ljudima.

- Koji su to naučno-tehnološki park uradili? Koji su pristojan stadion imali? Ko je uradio KC Niš, Beograd, u Novom Sadu... Bolnice od Vranja, Leskovca, do Loznice, Kikinde... Znate li koliko su bolnica uradili? Nijednu. Jedino što su oni radili promenili su linoleum u jednom liftu, zato što se Tomica Milosavljević okliznuo. To je bilo sve. Nula bolnica su uradili u celoj Srbiji. Mi do sada 184. Tako vam je u svakoj oblasti. Ja sam učestvovao u otvaranju preko 220 fabrika, oni su ih preko 600 zatvorili. Otpustili su 550.000 ljudi, gotovo sve smo te ljude zaposlili. Ako to ne vidite, ja mogu da vam pozajmim moje naočare, ali ako ste sebe zatrovali mržnjom i ne želite da čujete argumente, već je dovoljno da kažete - mi mrzimo Vučića, ja to mogu da prihvatim, ali da nema rezultata i da ih ne vidite, to ne mogu da prihvatim. Guramo dalje, borimo se dalje - poručio je Vučić.

FOTO: TANJUG/ RADE PRELIĆ

Vučić se obratio građanima Svilajnca

Nakon obilaska radova na mostu, predsednik je stigao u Svilajnac, gde se obratio građanima.

- Most završavamo u roku od 24 meseca. Za one koji su brinuli oko Morave, termoelektaren, dok sam ja nešto u državi neću dati da se ugasi. Čuvaćemo ta radna mesta, veliki su pritisci bili spolja da to zatvaramo. I da vam kažem, najzaslužniji sam što to nije zatvoreno. Onaj ko ne izdržava porodice lako mu je da naređuje. Nemojte da brinete, čuvaćemo ta radna mesta - rekao je predsednik.

Vučić je govoreći o dualnom obrazovanju kazao da je to budućnost.

Predsednik je najavio subvencije za naše naše ljude koji rade u inostranstvu.

- Uskoro ćemo uraditi projekat subvencionisanja i davanja podrške ljudima koji su inostarnstvu i hoće da se vrate. Da se vrate i učine našu zemlju ponosnom. Uglavnom su to penzioneri, ima nešto mlađih porodica - istakao je Vučić.

Veliki broj građana sačekao predsednika

Predsednik je nakon obraćanja porazgovarao sa građanima, koji su mu izneli njihove probleme. Veliki broj građana dočekao je predsednika.

Vučić obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave

Vučić je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave.

- Nalazimo se između velike Plane i Svilajnca, tu je neophodan most da se uradi. Radio ga je kralj Aleksandar pre 104 godine. Od 1968. godine traje borba da se ovaj most izgradi. Sad smo krenuli, trebalo bi za manje od 24 meseca da bude sve završeno. To su velike stvari za celo Pomoravlje. Sve ovo je mnogo skupo. Ceo most će koštatai 26 miliona evra. Sve velike zemlje imaju ogroman problem, od SAD, pogledajte Nemci, pripremaju obnovu infrastrukture. Ovo što danas radi ostaće zabeleženo. Ovo su od suštinskog i starteškog značaja radovi za čitavo Pomoravlje, mnogo košta, znamo da opštine ne mogu to da finansiraju. Ostaju velika dela za ljude - kazao je predsednik i najavio ogroman novac za Svilajnac i celo Pomoravlje.

Govoreći o obilaznici oko Kragujevca predsednik je istakao da su samo srpske kompanije radile taj posao.

- Posebno sam srećan za ovo oko Kragujevca, nismo o tome mnogo govorili. Uskoro ćemo otvorili prvih pet kilometara, ali kad otvorimo 14 kilometara, to će promeniti sve. To su radile samo srpske kompanije, gde nije radio niko drugi, i to će nam biti referenca da li naše kompanije znaju to da rade. Nisu ni Evropljani, ni Kinezi, ni Azerbejdžanci... To će biti velika stvar za Kragujevac - rekao je predsednik.

Vučić je nastavio da obilazi radove.

- Ne znate kakvo ćete ime da date, ja mislim da je kralj Aleksandar lepo ime. Pošto je gradio ovaj most. Inače je potcenjen u srpskoj javnosti, iako je mnogo uradio. Srbi su takvi, neretko nepravedni prema onima koji su im zemlju vodili - kazao je Vučić.

Predsednik je porazgovarao sa radnicima koji rade. Upitao je kako su i odakle.

- Dokle god možete naše radnike, to je najbolje. Ako budete još, možete da dobijete i subvencije - rekao je predsednik.

- Živi bili, pozdravite porodice - poručio je radnicima.

O Ko si bre ti?

Vučić je kazao da je mnogo uloženo u istočnu Srbiju, u celu Srbiju, kada je reč o putevima.

- Na auto-putu i brzim saobraćajnicama nema rupa. Imam spisak od 50 rupa u Kragujevcu, imam i slike. Uradite bre to ljudi, nikakvog smisla nema. Dobio sam na Ko si bre ti? - rekao je Vučić i pozvao ljude da se jave. Kazao je da moraju da se rešavaju problemi.

O blokaderima

- Teško je ako je neko svu svoju kampanju zasnovao na politici mržnje i dehumanizaciji. Mi ćemo uvek da radimo, na kraju neka ljudi sami zaključe. Ja verujem u ljude, ljudi nepogrešivo donesu odluku na racionalan način. Mi smo demokratsko društvo, odluke naroda će se poštovati. Biće ubrzo izbori raspisani - rekao je predsednik.

O NIS

Na pitanje o licenci NIS-a, i da je Dušan Bajatović po tom pitanju optimističan, predsednik kaže:

- Vi meni recite kakve to veze ima sa Bajatovićem i kako on to zna. Nisam siguran da iko zna. Nešto naslućujem, ali to nema veze sa tim da li možete da budete pozitivni ili negativni i zato nisam bio oduševljen i nisam bio optimista sve ovo vreme jer sam znao da će to teško ići, ponajmanje zahvaljujući nama Srbima, a još manje državi Srbiji. Nisam optimista, ali, da li imam nadu i da li ćemo mi da uradimo sve što možemo, to svakako - rekao je predsednik.