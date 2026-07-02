SPREMITE SE ZA NEVREME! RHMZ upozorava na pljuskove, grad i jak vetar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod upozorio je da će i u četvrtak, 2. jula, vreme u Srbiji biti nestabilno, uz lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom, grad i jak do olujni vetar. Posebno upozorenje izdato je za Beograd, gde se tokom noći i u četvrtak očekuju intenzivnije padavine.
Danas (02.07.) promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar.
UPOZORENjE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA LOKALNO OBILNIJE PLjUSKOVE SA GRMLjAVINOM (za 02.07.2026.)
Danas u pojedinim delovima grada očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar.
Hidrološko upozorenje
Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.
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