SPREMITE SE ZA NEVREME! RHMZ upozorava na pljuskove, grad i jak vetar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod upozorio je da će i u četvrtak, 2. jula, vreme u Srbiji biti nestabilno, uz lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom, grad i jak do olujni vetar. Posebno upozorenje izdato je za Beograd, gde se tokom noći i u četvrtak očekuju intenzivnije padavine.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Danas (02.07.) promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar.



Foto: Printskrin/RHMZ

Hidrološko upozorenje

UPOZORENjE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA LOKALNO OBILNIJE PLjUSKOVE SA GRMLjAVINOM (za 02.07.2026.)Danas u pojedinim delovima grada očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar.

Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.