LETO, VARLJIVO... Danas nas očekuju pljuskovi, grmljavina, vetar, vrućina...
VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i zapadnoj Srbiji kratkotrajno i jak severni i severozapadni, a temperature će se kretati od 17 do 29 stepeni.
Vreme u Beogradu
Promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti obilniji, a najviša dnevna temperatura biće oko 27 stepeni.
Vreme narednih dana
U petak u većini mesta najviša dnevna temperatura će biti i ispod 30 stepeni.
Od subote će biti pretežno sunčano i umereno toplo vreme.
(Sputnjik)
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