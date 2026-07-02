Društvo

LETO, VARLJIVO... Danas nas očekuju pljuskovi, grmljavina, vetar, vrućina...

Novosti online

02. 07. 2026. u 00:00

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VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

ЛЕТО, ВАРЉИВО... Данас нас очекују пљускови, грмљавина, ветар, врућина...

Foto: Gemini

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i zapadnoj Srbiji kratkotrajno i jak severni i severozapadni, a temperature će se kretati od 17 do 29 stepeni.

Vreme u Beogradu

Promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti obilniji, a najviša dnevna temperatura biće oko 27 stepeni.

Vreme narednih dana

U petak u većini mesta najviša dnevna temperatura će biti i ispod 30 stepeni.

Od subote će biti pretežno sunčano i umereno toplo vreme.

(Sputnjik)

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