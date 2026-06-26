Društvo

SVETKUJEMO ZAŠTITNICU DECE I MLADIH: Roditelji danas treba da ispoštuju jedno važno narodno verovanje

В.Н.

26. 06. 2026. u 07:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas molitveno obeležavaju dan posvećen Svetoj mučenici Akilini, devojčici koja je još u najranijem detinjstvu pokazala izuzetnu duhovnu zrelost i nepokolebljivu veru u Hrista.

СВЕТКУЈЕМО ЗАШТИТНИЦУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ: Родитељи данас треба да испоштују једно важно народно веровање

Foto: Unsplash/andriytod

Rođena u palestinskom gradu Vivlosu od pobožnih hrišćanskih roditelja, mala Akilina je već u sedmoj godini bila u potpunosti poučena hrišćanskom životu, a u desetoj godini počinje da propoveda veru svojim vršnjakinjama, ispunjena, kako predanje kaže, blagodaću Svetog Duha.

U vreme progona hrišćana za cara Dioklecijana, njena hrabrost dolazi u sukob sa rimskom vlašću. Prijavljena carskom namesniku Volusijanu, Akilina biva izvedena pred sud i podvrgnuta svirepim mukama kako bi se odrekla Hrista. Bičevana i izložena teškim povredama, ona do poslednjeg trenutka ostaje nepokolebljiva u ispovedanju vere, smatrajući stradanje putem ka večnom životu.

Prema predanju, nakon brutalnog mučenja i trenutka kada je izgledalo da je izdahnula, njeno telo je bačeno izvan grada. Međutim, noću joj se javlja anđeo Gospodnji koji je podiže i vraća u život, uz poruku da dovrši svoj mučenički podvig. 

Iako je ponovo izvedena pred mučitelje, Akilina ni tada ne odustaje od vere. Čak i nakon što je preživela nemoguće i pojavila se pred svojim sudijama živa nakon što su je smatrali mrtvom, ona ostaje dosledna Hristu, prihvatajući stradanje kao svedočanstvo istine. Na kraju, po naredbi namesnika, biva pogubljena mačem u svojoj dvanaestoj godini života, oko 293. godine, a njene mošti su, prema predanju, izvor isceljenja mnogima koji su im pristupali sa verom.

Srpska pravoslavna crkva naglašava da je sveta Akilina primer detinje čistote, ali i duhovne snage koja prevazilazi godine, kao i simbol nepokolebljivog svedočenja vere u vremenu progona. Njena žrtva ostaje kao svedočanstvo pobede duhovnog nad telesnim i prolaznim nad večnim.

Molitva:

"Ovčica Tvoja Isuse, Akilina, zove silnim glasom: "Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe." Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše."

Verovanja i običaji

U narodnom verovanju sveta mučenica Akilina poštuje se kao zaštitnica dece i mladih, pa se njen dan posebno vezuje za molitve za zdravlje najmlađih i za blagoslov onima koji se nadaju potomstvu. Vernici veruju da se na ovaj praznik treba obratiti molitvom za duhovni mir, čistoću srca i zaštitu porodice, jer je i sama svetiteljka još u detinjstvu pokazala izuzetnu hrabrost, mudrost i postojanost u veri, zbog čega se njen lik doživljava kao uzor nevinosti i duhovne snage.

(Kurir.rs)

BONUS VIDEO: Vuk koji svira Moravac pozvao na skup 27.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NE SPALJUJTE TRAVU I NISKO RASTINJE NA OTVORENOM PROSTORU: Sektor za vanredne situacije MUP-a uputio apel građanima
Društvo

0 1

NE SPALJUJTE TRAVU I NISKO RASTINJE NA OTVORENOM PROSTORU: Sektor za vanredne situacije MUP-a uputio apel građanima

IMAJUĆI u vidu period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire, mogu zahvatiti velike površine, i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje građana i prouzrokovati velike materijalne štete, Sektor za vanredne situacije MUP apeluje na sve građane da budu odgovorni i poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, a ukoliko primete požar odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.

25. 06. 2026. u 17:02

Politika
Tenis
Fudbal
Klimatske promene su odgovornost svih aktera društva

Klimatske promene su odgovornost svih aktera društva