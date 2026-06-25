VREME DANAS SUNČANO I TOPLO: Pljuskovi sa grmljavinom mogući u ovim delovima Srbije
VREME danas u Srbiji biće pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost i toplije, posebno na severu Srbije.
Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, u brdsko-planinskim predelima na jugu i istoku još su mogući mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.
Vetar slab severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 °C.
ZA VIKEND I POČETKOM SLEDEĆE SEDMICE VEOMA TOPLO
Do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend, u ponedeljak i utorak ponovo i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 °S, ponegde i više, naveli su iz RHMZ.
Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije.
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