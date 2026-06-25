PRVI SNIMCI RAZORNOG ZEMLJOTRESA U VENECUELI: Srušene zgrade, spasioci pretražuju ruševine, veliki broj mrtvih i povređenih (VIDEO)
PAR snažnih zemljotresa pogodio je Venecuelu u sredu uveče u razmaku od nepunog minuta.
Usled razornih zemljotresa su se urušile i zgrade u glavnom gradu Karakasu. Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da je epicentar prvog potresa bio u blizini grada San Felipe, oko 160 kilometara (100 milja) zapadno od prestonice. Drugi, jači zemljotres, magnitude 7,5 stepeni, dogodio se samo 39 sekundi kasnije u blizini obližnjeg grada Jumare.
- Veliki broj žrtava i obimna šteta su verovatni, a katastrofa je najverovatnije rasprostranjena - objavio je USGS na svom sajtu.
Povodom nezapamćenog zemljotresa koji je pogodio Venecueu oglasio se i svrgnuti predsednik te zemlje Nikolas Maduro.
"Danas postoji samo jedna poruka: maksimalno jedinstvo, maksimalna solidarnost i maksimalna akcija", navodi se u poruci objavljenoj na kanalu Telegram u ime Madura i njegove supruge Silije Flores de Maduro, prenosi CNN.
Maduro i njegova supruga trenutno su u federalnom pritvoru u Njujorku, gde se suočavaju s optužbama za trgovinu drogom i oružjem, nakon što su ih američke snage početkom januara zarobile u njihovom predsedničkom kompleksu u Karakasu.
"Neka niko ne bude ostavljen sam, neka svaka zajednica brine o svojoj deci, svojim bakama i dekama, svojim bolesnima. Venecuela se suočila s velikim iskušenjima, a mi ćemo i iz ovog izaći jaki, sa verom, disciplinom i solidarnošću", napisao je Maduro u objavi na Telegramu i pozvao ljude da podrže rad spasilačkih i medicinskih timova.
Podsetimo, povodom ove nezapamćene tragedije oglasio se i američki predsednik Donald Tramp. Višpe o tome pročitajte klikom OVDE.
Privremana predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi. Više o tome možete pročitati klikom OVDE.
(Telegraf)
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