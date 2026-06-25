PRVI SNIMCI RAZORNOG ZEMLJOTRESA U VENECUELI: Srušene zgrade, spasioci pretražuju ruševine, veliki broj mrtvih i povređenih (VIDEO)

PAR snažnih zemljotresa pogodio je Venecuelu u sredu uveče u razmaku od nepunog minuta.

Foto: Tanjug/VEN/Caracas/AP Photo

Usled razornih zemljotresa su se urušile i zgrade u glavnom gradu Karakasu. Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da je epicentar prvog potresa bio u blizini grada San Felipe, oko 160 kilometara (100 milja) zapadno od prestonice. Drugi, jači zemljotres, magnitude 7,5 stepeni, dogodio se samo 39 sekundi kasnije u blizini obližnjeg grada Jumare.

Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

- Veliki broj žrtava i obimna šteta su verovatni, a katastrofa je najverovatnije rasprostranjena - objavio je USGS na svom sajtu.

Povodom nezapamćenog zemljotresa koji je pogodio Venecueu oglasio se i svrgnuti predsednik te zemlje Nikolas Maduro.

"Danas postoji samo jedna poruka: maksimalno jedinstvo, maksimalna solidarnost i maksimalna akcija", navodi se u poruci objavljenoj na kanalu Telegram u ime Madura i njegove supruge Silije Flores de Maduro, prenosi CNN.

Maduro i njegova supruga trenutno su u federalnom pritvoru u Njujorku, gde se suočavaju s optužbama za trgovinu drogom i oružjem, nakon što su ih američke snage početkom januara zarobile u njihovom predsedničkom kompleksu u Karakasu.

Foto: AP Photo/Matias Delacroix

"Neka niko ne bude ostavljen sam, neka svaka zajednica brine o svojoj deci, svojim bakama i dekama, svojim bolesnima. Venecuela se suočila s velikim iskušenjima, a mi ćemo i iz ovog izaći jaki, sa verom, disciplinom i solidarnošću", napisao je Maduro u objavi na Telegramu i pozvao ljude da podrže rad spasilačkih i medicinskih timova.

Podsetimo, povodom ove nezapamćene tragedije oglasio se i američki predsednik Donald Tramp. Višpe o tome pročitajte klikom OVDE.

Privremana predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi. Više o tome možete pročitati klikom OVDE.

(Telegraf)