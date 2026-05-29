VAŽNO ZA PUTNIKE: Er Srbija menja rute zbog Samita EU
SRPSKA nacionalna avio-kompanija Er Srbija (Air Serbia, JU) obavestila je da će u četvrtak i petak 4. i 5. juna letove iz Beograda za Tivat preusmeriti na Aerodrom Podgorica.
Ovo su izmene u avio-saobraćaju
četvrtak 4. jun:
JU682 (planirani polazak iz Beograda u 13:35) i povratni JU683
JU684 (planirani polazak iz Beograda u 17:00) i povratni 685
petak 5. jun:
JU680 (planirani polazak iz Beograda u 06:40) i povratni 681
Do preusmeravanja letova dolazi zbog “planirane potpune obustave drumskog saobraćaja u Tivtu 4. i 5. juna 2026. godine” i “očekivanja da će postojati značajna ograničenja u pristupu Aerodromu Tivat”, navela je avio-kompanija.
Letovi će biti realizovani pod izmenjenim brojevima (sa dodatkom broja 4 ispred postojećeg broja leta, odnosno JU4680/JU4681, JU4682/JU4683 i JU4684/JU4685), dok će svi putnici biti automatski preusmereni na nove letove, navodi Er Srbija.
Za više informacija, putnici se mogu obratiti kontakt centru avio-kompanije na broj 0800 111 528 iz Srbije i na +381 11 311 2123 iz inostranstva.
U Tivtu će se 4. i 5. juna održati Samit Evropska unija – Zapadni Balkan, koji će okupiti više od 40 visokih delegacija iz zemalja članica EU, država Zapadnog Balkana i ostalih kandidata za članstvo, uključujući i najviše zvaničnike evropskih institucija.
(Telegraf)
