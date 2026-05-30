DANAS SU DUHOVSKE ZADUŠNICE: Brojna narodna verovanja i običaji se vezuju za ovaj dan
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 30. maja, obeležavaju jedan od najvažnijih dana posvećenih molitvi za preminule - Letnje (Duhovske) zadušnice, ali i spomen na velike ranohrišćanske svetitelje, Svetog apostola Andronika, Svetu Juniju i druge ugodnike Božije.
Duhovske zadušnice padaju u subotu pred praznik Silaska Svetog Duha na apostole (Pedetsetnicu). Danas se vernici mole za pokoj duša svih onih koji više nisu sa nama.
Običaj je da se rano ujutru izlazi na groblja, gde se pale sveće, a sveštenici služe parastose i opela. Sveća je simbol svetlosti Hristove koja treba da obasja duše preminulih. Ako ste sprečeni da odete na groblje, sveću možete upaliti u obližnjoj crkvi.
Kuvana pšenica je simbol vaskrsenja (kao što zrno bačeno u zemlju umire da bi donelo plod), a vino simbolizuje Božije milosrđe kojim se leče rane greha. Na groblje se obično iznosi hrana koja se deli sirotinji i svima koji prođu pored groba, uz reči: "Za pokoj duše (ime preminulog)". Smatra se velikim grehom odbiti hranu ili oterati prosjaka sa groba na današnji dan.
Običaj iznošenja hrane ne sme se pretvoriti u obilni ručak i slavlje. Alkohol, osim onog koji sveštenik koristi za prelivanje žita, ne bi trebalo konzumirati na grobnim mestima, preneo je Telegraf.
Iako Zadušnice nisu "crveno slovo" u smislu potpunog uzdržavanja od rada, vernici tradicinalno izbegavaju velike kućne poslove (poput pranja veša ili velikih radova u polju) kako bi dan posvetili molitvi i sećanju. Najveća greška je otići na groblje samo "reda radi", radi reda i običaja, bez iskrenog pokajanja i molitve za bližnje.
Pored Zadušnica, pravoslavni kalendar danas slavi i velike svedoke rane hrišćanske crkve. Više o tome pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom OVDE!
