SLAVI SE PRAZNIK SVETIH ANDRONIKA I JUNIJE: Postoje običaji koje nikako ne treba ignorisati
NjIHOVO delovanje vezuje se za ranu hrišćansku misiju u Rimskom carstvu, a u narodnom predanju ovaj dan prate običaji zaštite doma i prizivanja blagostanja.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas molitveno obeležavaju praznik posvećen Svetim apostolima Androniku i Juniji, sledbenicima Hristovim koji su pripadali grupi od sedamdeset apostola poznatih kao "mali apostoli".
Sveti Andronik bio je srodnik apostola Pavla, o čemu svedoči i sama Poslanica Rimljanima, gde ih Pavle pominje kao one "koji pre mene poverovaše u Hrista". Andronik i Junija među prvima su prihvatili hrišćanstvo i svoj život posvetili širenju Jevanđelja među narodima Rimskog carstva.
Prema predanju, Andronik je poticao iz ugledne i bogate porodice iz Tarsa i bio je veoma obrazovan. Pored jevrejskog jezika, govorio je grčki i latinski, a tokom misionarskog rada naučio je i jezike naroda kojima je propovedao. Zajedno sa Junijom putovao je širom Rimskog carstva, posebno kroz oblasti Norika i Panonije, gde su širili hrišćanstvo i osnivali prve crkvene zajednice.
Njihova propoved ostavila je dubok trag među tadašnjim stanovništvom, a arheološki nalazi potvrđuju prisustvo ranih hrišćana u gradovima u kojima su delovali. Sveti Andronik postavljao je prezvitere i episkope, učvršćujući temelje prvih hrišćanskih zajednica.
Molitva
Vernici danas upućuju ovu molitvu svetim apostolima rečima:
"Apostoli sveti Androniče i Junija, molite milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim."
Prema Svetom predanju, Sveti Andronik i Junija postradali su tokom progona hrišćana za vreme cara Nerona. Andronik je, kao rimski građanin, pogubljen mačem, slično kao i apostol Pavle, dok detalji stradanja Svete Junije nisu sačuvani. Njihove mošti kasnije su pronađene u mestu Evgenija, u blizini Carigrada, u vreme cara Arkadija.
Običaji na današnji dan
U narodu postoji i verovanje da na današnji dan u dom treba uneti venac od ruzmarina, jer se smatra da on tera zle sile i priziva dobre duhove zaštitnike koji čuvaju ukućane od bolesti i nesreće.
