VEOMA TOPLO I SUNČANO, A ONDA STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za sredu, 17. maj
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Sunčano i veoma toplo, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.
Vetar slab, posle podne i umeren, zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša od 30 do 34.
Uveče i u toku noći, na severu i zapadu Srbije, uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu sunčano i veoma toplo uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 18 stepeni, a najviša oko 33. U toku noći je uz promenljivu oblačnost moguća kratkotrajna kiša.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Idućih sedam dana, do 3. juna, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, ali malo svežije u odnosu na prethodne dane. Uz lokalni razvoj oblačnosti kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u četvrtak (28. maja) i u nedelju (31. maja) u brdsko-planinskim predelima, a naredne sedmice ponegde i u ostalim krajevima.
(sputnikportal.rs)
