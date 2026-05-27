VEOMA TOPLO I SUNČANO, A ONDA STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za sredu, 17. maj

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 05. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ВЕОМА ТОПЛО И СУНЧАНО, А ОНДА СТИЖЕ ПРОМЕНА: Временска прогноза за среду, 17. мај

VREME U SRBIJI

Sunčano i veoma toplo, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Vetar slab, posle podne i umeren, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša od 30 do 34.

Uveče i u toku noći, na severu i zapadu Srbije, uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu sunčano i veoma toplo uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 18 stepeni, a najviša oko 33. U toku noći je uz promenljivu oblačnost moguća kratkotrajna kiša.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Idućih sedam dana, do 3. juna, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, ali malo svežije u odnosu na prethodne dane. Uz lokalni razvoj oblačnosti kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u četvrtak (28. maja) i u nedelju (31. maja) u brdsko-planinskim predelima, a naredne sedmice ponegde i u ostalim krajevima.

