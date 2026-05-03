Reka ljudi se slila ispred "Ribnikara": Tri godine od dana kad je Srbija zanemela (FOTO)

RODITELjI, rođaci, prijatelji i građani došli su da u tišini i neprolaznoj tuzi obeleže tri godine od najstravičnijeg masakra u istoriji Srbije u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Reka ljudi se danas slila ispred škole u kojoj je 3. maja 2023. ubijeno devetoro učenika i školski čuvar.

Trinaestogodišnji K. K., inače učenik te škole, tada je i ranio nekoliko učenika i nastavnicu istorije.

Treći i četvrti maj obeležavaju se kao Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u "Ribnikaru", i selima Malo Orašje i Dubona.

U Beogradu su komemorativni programi povodom godišnjice.

Deo ulice Kralja Milutina zatvoren je za saobraćaj i pretvoren u "Prostor tišine" gde građani mogu da zapale sveće, ostave cveće i upišu se u knjigu sećanja tokom današnjeg dana.

Mediji u Srbiji su u 8.41 na jedan minut prekinuli emitovanje programa, u znak sećanja na ubijene u tragediji uz tekst "3.i 4. maj dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo".

Za građane i sve koji žele da obeleže godišnjicu tragedije omogućeno je upisivanje u knjige sećanja tokom celog dana, ispred ulaza u školu, a upisivanje poruka posvećenih nastadalima počelo je od ranog jutra.