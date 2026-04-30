Praznujemo sveštenomučenika koji je do krvi postradao za Hrista: Danas izgovorite ove reči

DANAS slavimo Svetog sveštenomučenika Simeona Persijskog, episkopa koji je živeo u 4. veku i koji je postradao za veru u Hrista u vreme cara Sapora.

Foto: SPC

Njegov život i mučeništvo obeleženi su velikim stradanjem hrišćana u Persiji, kada je počeo težak progon crkve.

U to vreme, u Persiji je bilo sve više hrišćana koji su imali svoje episkope, sveštenike i crkve. To je izazvalo otpor maga i onih koji su branili staru veru, pa su zajedno sa nekima iz zavisti nagovorili cara Sapora da krene u progon hrišćana. Među prvima na udaru našao se upravo episkop Simeon.

Sveti Simeon je uhapšen zajedno sa svojim prezviterima Avdelajem i Ananijom i izveden pred cara u okovima. Nisu se uplašili niti su se poklonili, iako su bili suočeni sa smrću, već su otvoreno ispovedili veru u Hrista i odbili da se poklone suncu i caru.

U tom vremenu postradao je i carev evnuh Ustazan, koji se u početku odrekao Hrista, ali se kasnije pokajao i ponovo vratio veri, dirnut svedočanstvom i hrabrošću svetog Simeona. Zbog toga je i on na kraju stradao, kao i njegova kćerka Askitreja.

Na Veliki Petak izvedeno je na stratište oko stotinu hrišćana, među kojima su bili sveštenici i vernici, a sveti Simeon je bio poslednji pogubljen, kako bi hrabrio ostale do kraja. Svi su postradali mačem, ne želeći da se odreknu Hrista, dok je njihovo stradanje postalo svedočanstvo vere i postojanosti, prenosi Kurir.

Sledeće godine, ponovo na Veliki Petak, stradalo je još hiljadu vernika zajedno sa carevim evnuhom Azatom, nakon čega je progon delimično obustavljen. Danas Crkva obeležava spomen Svetog Simeona Persijskog i svih sa njim postradalih, kao svedoka vere koji su do kraja ostali verni Hristu.

Tropar

"Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Simeone: Moli Hrista Boga da spase duše naše."

