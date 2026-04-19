Društvo

Danas je Sveti Evtihije: Svi koji su pred važnom odlukom, trebalo bi da urade jednu stvar

В.Н.

19. 04. 2026. u 07:26

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) i vernici danas slave Svetog Evtihija Carigradskog.

Данас је Свети Евтихије: Сви који су пред важном одлуком, требало би да ураде једну ствар

Kada je bio mali, sa svojim drugovima igrao se tako što su pisali svoja imena na steni, a ispod zanimanje kojim bi se bavili u životu. Kada je stigao red na njega, on je jednom prilikom, pored svog imena, napisao patrijarh Evtihije.

U tridesetoj godini je postao iguman jednog manastira amasijskog. Kada je napunio 40 godina, mitropolit Amasijski ga je poslao na peti vaseljenski sabor, a on se tamo pokazao u najboljem svetlu, i car Justinijan je tražio savete od njega.

Svi su ga zavoleli zbog dobrote i dela koja je činio, pa su ga postavili za patrijarha.

Veruje se da ljudi koju su danas pred nekom važnom odlukom svakako treba da odu u crkvu i pomole se ovom svecu koji će im pomoći da donesu pravu odluku, uz molitvu:

"Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Evtihije, moli Hrista Boga da spase duše naše."

Spremite se za promenu vremena: Prognoza za naredne dane, očekuje nas i kiša

U SRBIJI će sutra, u nedelju, 19. aprila, biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Međutim, od ponedeljka nas čeka nagla promena vremena, a zbog toga je RHMZ upozorio na potencijalne opasnosti i najavio da će 20. aprila na prostoru cele Srbije biti proglašen žuti meteoalarm.

Korak bliže građanima: „eUprava za sve“ u deset lokalnih samouprava

