Danas prži sunce, ali RHMZ izdao hitno upozorenje: Evo kada nas očekuje totalni preokret
IAKO nas danas greje sunce i temperature idu do 23 stepena, meteorolozi upozoravaju da je to samo zatišje pred buru, a već od ponedeljka nebo se otvara i temperature padaju!
Danas pretežno sunčano i toplo, uz malu ili umerenu oblačnost. U planinskim predelima, tek ponegde, je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepeni Celzijusove skale.
Moguća je tek poneka kratkotrajna kiša ili pljusak.
Prognoza po danima
- Subota: Sunčano uz slab i umeren severozapadni vetar. U planinskim predelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.
- Nedelja: Nastavlja se pretežno sunčano vreme. Razvoj oblačnosti očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
- Ponedeljak: Najavljena promena vremena. Naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatiće ujutru i pre podne severne i zapadne krajeve, a do kraja dana proširiće se na celu zemlju.
- Od utorka: Vreme će biti promenljivo i nestabilno. Očekuje se manji pad temperature uz mestimičnu kišu i kratkotrajne pljuskove praćene grmljavinom.
Preporučujemo
Vreme danas vraća osmehe na lica: Pretežno sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena
18. 04. 2026. u 00:00
RHMZ upozorava: Stiže promena vremena - pljuskovi, grmljavina i pad temperature
17. 04. 2026. u 18:05
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
