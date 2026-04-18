Društvo

Danas prži sunce, ali RHMZ izdao hitno upozorenje: Evo kada nas očekuje totalni preokret

В.Н.

18. 04. 2026. u 10:11

IAKO nas danas greje sunce i temperature idu do 23 stepena, meteorolozi upozoravaju da je to samo zatišje pred buru, a već od ponedeljka nebo se otvara i temperature padaju!

Foto: N. Živanović

Danas pretežno sunčano i toplo, uz malu ili umerenu oblačnost. U planinskim predelima, tek ponegde, je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepeni Celzijusove skale.

Prognoza po danima

  • Subota: Sunčano uz slab i umeren severozapadni vetar. U planinskim predelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.
  • Nedelja: Nastavlja se pretežno sunčano vreme. Razvoj oblačnosti očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
  • Ponedeljak: Najavljena promena vremena. Naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatiće ujutru i pre podne severne i zapadne krajeve, a do kraja dana proširiće se na celu zemlju.
  • Od utorka: Vreme će biti promenljivo i nestabilno. Očekuje se manji pad temperature uz mestimičnu kišu i kratkotrajne pljuskove praćene grmljavinom.

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Spremite se za promenu vremena: Prognoza za naredne dane, očekuje nas i kiša
Društvo

0 0

U SRBIJI će sutra, u nedelju, 19. aprila, biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Međutim, od ponedeljka nas čeka nagla promena vremena, a zbog toga je RHMZ upozorio na potencijalne opasnosti i najavio da će 20. aprila na prostoru cele Srbije biti proglašen žuti meteoalarm.

18. 04. 2026. u 14:59

Politika
Tenis
Fudbal
Melina DŽinović se sutra udaje: Ovo su detalji venčanja sa milionerom u Monaku - slavlje traje tri dana

