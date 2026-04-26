Iskoristite pravi prolećni dan, evo kada stižu promene: Vremenska prognoza za nedelju, 26. april
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Uglavnom sunčano i vetrovito, uz prolaznu umerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu i do 26 stepeni u južnim i istočnim predelima.
Jutro vedro ili malo oblačno, na jugu i jugoistoku zemlje ponegde sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana sunčano i vetrovito vreme uz prolaznu umerenu oblačnost, na severu pre podne, a u ostalim predelima u drugom delu dana.
Vetar pretežno umeren severozapadni i severni, u toku dana povremeno pojačan, naročito na istoku zemlje.
Jutarnja temperatura od 2 do 11, a najviša dnevna od 20 stepeni na severu do 26 stepeni u južnim i istočnim predelima.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu pretežno sunčano, pre podne i sredinom dana uz umerenu prolaznu oblačnost. Vetar će u skretanju na severozapadni, sredinom dana i posle podne umeren do pojačan.
Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 23 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
Početkom iduće sedmice biće malo do umereno oblačno sa dnevnom temperaturom u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila.
Mestimično kiša i kratkotrajni lokalni pljuskovi uz promenljivu oblačnost očekuju se u utorak u drugom delu dana na zapadu i jugozapadu, a u sredu u centralnim, južnim i istočnim predelima.
Zatim se očekuje svežije, promenljivo oblačno i pretežno suvo vreme.
(sputnikportal.rs)
