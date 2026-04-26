Danas slavimo Svetog Artemona Laodikijskog: Silom krsta načinio veliko čudo
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan posvećen Svetom sveštenomučeniku Artemonu Laodikijskom.
Artemon je bio sveštenik u Laodikiji za vreme cara Dioklecijana.
Pred sudijom mučiteljem ovako je za sebe rekao:
"Imenujem se Artemon, rab Hrista Boga mojega; 16 godina beh čtec i čitah knjige u crkvi Boga mojega; 28 godina beh đakon i čitah svešteno Jevanđelje; 33 godine napunih kao prezviter učeći ljude i nastavljajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom".
Sudija ga je uveo u hram Eskulapov gde su držali velike zmije, posvećene tom bogu. Svi su mislili da će zmije ugristi Artemona. Ali, on se prekrstio i silom krsta prikovao sve zmije za zemlju tako da nisu mogle da se maknu, veruje se. Potom ih je izveo sve u dvorište, dunuo na njih i tako ih sve odjednom umrtvio, kaže predanje. Svi su bili užasnuti.
A glavni sveštenik tog hrama, Vitalije, kada je video ovo čudo, pao je na kolena pred Artemonom i povikao:
"Veliki je Bog hrišćanski!"
I krsti ga mučenik sa još nekim prijateljima njegovim. Ipak, zlobni sudija ostao je uporan u zlobi i mučio je starca Artemona raznim mukama. Jednom je hteo da ga baci u vrelu smolu, ali je sam s konja pao u nju i izgoreo. Viđena su dva orla koji su ga digli s konja i bacili u smolu, deo je verovanja.
Sveti Artemon ostao je slobodan za izvesno vreme i hodao je zemljom, praćen uvek sa dva svoja omiljena jelena i učio je narod.
Ponovo je uhvaćen i pogubljen 303. godine. Duša mu se preselila u carstvo Hrista Boga kome je Artemon sveti verno služio.
Preporučujemo
PRONAĐENO DETE NESTALO U NIŠU
25. 04. 2026. u 23:35
Tragedija - u 32. godini: Umrla ćerka tvorca pesme "Vila sa Košara"
25. 04. 2026. u 23:20
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
