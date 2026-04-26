Danas slavimo Svetog Artemona Laodikijskog: Silom krsta načinio veliko čudo

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan posvećen Svetom sveštenomučeniku Artemonu Laodikijskom.

Artemon je bio sveštenik u Laodikiji za vreme cara Dioklecijana.

Pred sudijom mučiteljem ovako je za sebe rekao:

"Imenujem se Artemon, rab Hrista Boga mojega; 16 godina beh čtec i čitah knjige u crkvi Boga mojega; 28 godina beh đakon i čitah svešteno Jevanđelje; 33 godine napunih kao prezviter učeći ljude i nastavljajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom".

Sudija ga je uveo u hram Eskulapov gde su držali velike zmije, posvećene tom bogu. Svi su mislili da će zmije ugristi Artemona. Ali, on se prekrstio i silom krsta prikovao sve zmije za zemlju tako da nisu mogle da se maknu, veruje se. Potom ih je izveo sve u dvorište, dunuo na njih i tako ih sve odjednom umrtvio, kaže predanje. Svi su bili užasnuti.

A glavni sveštenik tog hrama, Vitalije, kada je video ovo čudo, pao je na kolena pred Artemonom i povikao:

"Veliki je Bog hrišćanski!"

I krsti ga mučenik sa još nekim prijateljima njegovim. Ipak, zlobni sudija ostao je uporan u zlobi i mučio je starca Artemona raznim mukama. Jednom je hteo da ga baci u vrelu smolu, ali je sam s konja pao u nju i izgoreo. Viđena su dva orla koji su ga digli s konja i bacili u smolu, deo je verovanja.

Sveti Artemon ostao je slobodan za izvesno vreme i hodao je zemljom, praćen uvek sa dva svoja omiljena jelena i učio je narod.

Ponovo je uhvaćen i pogubljen 303. godine. Duša mu se preselila u carstvo Hrista Boga kome je Artemon sveti verno služio.