Vreme danas vraća osmehe na lica: Pretežno sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena
VREME u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz malu ili umerenu oblačnost, s jutarnjom temperaturom od pet do 10 stepeni, a najvišom dnevnom od 20 do 23 stepena.
U planinskim predelima tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, a vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni.
Vreme u Beogradu
Pretežno sunčano, s vetrom slabim i umerenim, severnim i severozapadnim, dok će jutarnja temperatura biti oko 10, a najviša dnevna oko 21 stepen.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 25. aprila, u nedelju će biti pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima.
U ponedeljak se očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne će se proširiti i na ostale predele naše zemlje.
Od utorka se očekuje manji pad temperature, promenljivo i nestabilnije vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.
(Sputnjik)
