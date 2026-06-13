Društvo

SPREMITE SE ZA KIŠU Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

В.Н.

13. 06. 2026. u 10:45

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

СПРЕМИТЕ СЕ ЗА КИШУ Хитно се огласио РХМЗ: Ови делови Србије први на удару (ФОТО)

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 °S.

VREME NAREDNIH DANA

U nedelju (14.06.) nakon svežeg jutra, u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplije. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na severu Vojvodine kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, različitih pravaca, u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 17 °S, a najviša od 27 do 31 °S. Kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama: gradom i olujnim vetrom. Vedro i suvo vreme zadržaće se samo na jugu i jugozapadu zemlje.

U ponedeljak (15.06.)severne i centralne predele Srbije očekuje promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme. Smenjivaće se sunčani intervali i periodi sa pljuskovima i grmljavinom. Na jugu zemlje zadržaće se uglavnom sunčano, suvo i toplo.

Tokom utorka (16.06.) nestabilna vazdušna masa proširiće se i na južne krajeve Srbije, uz lokalne pljuskove i grmljavinu, dok će se na severu postepeno razvedriti i stabilizovati.

Od srede (17.06.) do kraja sedmice (21.06.) u svim krajevima pretežno sunčano i sve toplije. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ printskrin

 

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