RHMZ upozorava: Stiže promena vremena - pljuskovi, grmljavina i pad temperature

В.Н.

17. 04. 2026. u 18:05

KAKO je najavio Republički hidrometeorološki zavod, tokom večeri, ponegde, u brdsko - planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sa slabom kišom.

РХМЗ упозорава: Стиже промена времена - пљускови, грмљавина и пад температуре

Za predstojeći vikend biće pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima, gde je u subotu, tek ponegde, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.

U ponedeljak naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne će se proširiti i na ostale predele.

Od utorka manji pad temperature, promenljivo i nestabilnije vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Spremite se za promenu vremena: Prognoza za naredne dane, očekuje nas i kiša
Spremite se za promenu vremena: Prognoza za naredne dane, očekuje nas i kiša

U SRBIJI će sutra, u nedelju, 19. aprila, biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Međutim, od ponedeljka nas čeka nagla promena vremena, a zbog toga je RHMZ upozorio na potencijalne opasnosti i najavio da će 20. aprila na prostoru cele Srbije biti proglašen žuti meteoalarm.

18. 04. 2026. u 14:59

Koja zemlja ima najviše vremenskih zona? Ima ih čak 12 - ovde sunce nikad ne zalazi

