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LOM NA FRONTU! Pad dva naselja i eksplozije u pozadini: Ruske snage presekle ključnu tačku odbrane kod Konstantinovke! Oboreno 800 dronova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 06. 2026. u 18:20 >> 20:22

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RUSKA vojska u potpunosti je uspostavila kontrolu nad istočnim delom Konstantinovke u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ЛОМ НА ФРОНТУ! Пад два насеља и експлозије у позадини: Руске снаге пресекле кључну тачку одбране код Константиновке! Оборено 800 дронова

Foto: AI/Grok

Kako se navodi, pripadnici grupe „Jug“ su u ofanzivi duž širokog fronta u severnom delu DNR.

U toku su aktivnosti s ciljem likvidacije jedinica ukrajinske vojske koje se brane duž linije Slavjansk-Kramatorsk-Konstantinovka.

U jugo-zapadnom delu Konstantinovke, kao i na području metalurškog kombinata u toku je likvidacija opkoljenih jedinica protivnika.

Ilustracija telegram rybar

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Ruske trupe su uspostavile kontrolu nad naseljenim mestom Ohrimovka u Harkovskoj oblasti i oslobodile mesto Roskošno u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije oštetile su skladišta municije i goriva, objekte transportne i energetske infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, navodi se u saopštenju.

Osim toga, pogođena su mesta za skladištenje, pripremu i lansiranje bespilotnih letelica dugog dometa, kao i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.

Ilustracija telegram rybar

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 205 vojnika, tenk, oklopno vozilo "hamvi" američke proizvodnje, pet vozila i dva poljska artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su 220 vojnika i deset oklopnih borbenih vozila, uključujući oklopni transporter M113 i oklopno vozilo "hamvi" američke proizvodnje, oklopni transporter VAB francuske proizvodnje i oklopni automobil "senator" kanadske proizvodnje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 120 vojnika, šest oklopnih borbenih vozila, uključujući oklopno vozilo "hamvi" američke proizvodnje i oklopno vozilo "senator" kanadske proizvodnje, osam automobila, tri artiljerijska oruđa i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su više od 310 vojnika, tri tenka, dva oklopna borbena vozila, 13 automobila i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Istok" neutralisale su 315 vojnika, oklopni transporter "strajker", oklopno vozilo "hamvi", oklopno vozilo "oškoš M-ATV" proizvedeno u Sjedinjenim Državama, oklopni transporter "spartan" proizveden u Velikoj Britaniji, devet automobila i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 50 vojnika, 15 vozila i sedam stanica za elektronsko ratovanje.

Sredstva protivvazdušne odbrane oborila su 10 vođenih avionskih bombi, tri projektila američkog višecevnog raketnog sistema HIMARS, tri vođene rakete dugog dometa "neptun" i 798 bespilotnih letelica.

Crnomorska flota uništila je bespilotni čamac ukrajinskih snaga u jugozapadnom delu Crnog mora.

(sputnikportal.rs/rt.rs)

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