SPC SAOPŠTILA TAČAN BROJ: Evo koliko se ljudi poklonilo Pojasu Presvete Bogorodice (VIDEO)
ČASNI pojas Presvete Bogorodice ispraćen je danas iz Hrama Svetog Save, a SPC je objavila tačan broj vernika koji je video ovu svetinju.
Naime, od Spasovdana pa sve do danas, Vaznesenjski hram i Hram Svetog Save bili su središte pravoslavnog sveta, u kojima se preko 1.100.000 ljudi poklonilo Pojasu Presvete Bogorodice, saopštila je SPC.
Zbog velikog interesovanja, boravak ove relikvije u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.
Podsetimo, patrijarh srpski Porfirije izneo je Časni pojas Presvete Bogorodice iz Hrama Svetog Save, u pratnji igumana manastira Vatoped arhimandrita Jefrema i drugih vladika, odakle je povorkom ispraćen ka aerodromu "Nikola Tesla".
Časni pojas je iznet nakon molebana koji je služio patrijarh srpski Porfirije zajedno sa Jefremom, a za njima su iz Hrama izašli i vernici kako bi ispratili svečanu povorku. Opširnije u našoj posebnoj vesti OVDE.
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