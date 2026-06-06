Društvo

SPC SAOPŠTILA TAČAN BROJ: Evo koliko se ljudi poklonilo Pojasu Presvete Bogorodice (VIDEO)

В.Н.

06. 06. 2026. u 17:48

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ČASNI pojas Presvete Bogorodice ispraćen je danas iz Hrama Svetog Save, a SPC je objavila tačan broj vernika koji je video ovu svetinju.

СПЦ САОПШТИЛА ТАЧАН БРОЈ: Ево колико се људи поклонило Појасу Пресвете Богородице (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Naime, od Spasovdana pa sve do danas, Vaznesenjski hram i Hram Svetog Save bili su središte pravoslavnog sveta, u kojima se preko 1.100.000 ljudi poklonilo Pojasu Presvete Bogorodice, saopštila je SPC.

Zbog velikog interesovanja, boravak ove relikvije u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.

Podsetimo, patrijarh srpski Porfirije izneo je Časni pojas Presvete Bogorodice iz Hrama Svetog Save, u pratnji igumana manastira Vatoped arhimandrita Jefrema i drugih vladika, odakle je povorkom ispraćen ka aerodromu "Nikola Tesla".

Časni pojas je iznet nakon molebana koji je služio patrijarh srpski Porfirije zajedno sa Jefremom, a za njima su iz Hrama izašli i vernici kako bi ispratili svečanu povorku. Opširnije u našoj posebnoj vesti OVDE.

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