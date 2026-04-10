NA BATROVCIMA KOLONE DUŽE OD KILOMETRA U OBE TRAKE: Putnička vozila čekaju sat vremena
NA Graničnom prelazu Batrovci putnička vozila na prelaz srpske granice ovog jutra čekaju oko sat vremena, ali tome je potrebno dodati i vreme zadržavanja u međuzoni, koja je puna.
Putnici na ovom graničnom prelazu su za Tanjug rekli da odavno nisu videli ovakvu gužvu i da čekaju oko sat vremena. Neki od njih su već prolazili kroz ovaj sistem, dok je drugima prvi put, i dodaju da se vozila sporo pomeraju.
Od ponoći je na snazi puna primena EES sistema evidentiranja putnika, odnosno nedržavljana zemalja Evropske unije. Pored fotografisanja, evidentiraju se i otisci prstiju pojedinaca, a već prvog jutra potpune primene novog sistema, stvorile su se kolone vozila duže od kilometra, u obe trake.
Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je ranije za Tanjug da će u narednom periodu biti neophodno više strpljenja i bolja organizacija putovanja, kao i da se mogu očekivati veće gužve tokom ovog vikenda na graničnim prelazima, a posebno sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom.
Puna primena, to jest 24-časovni režim EES sistema (Entry/Exit System) počela je danas, 10. aprila, što podrazumeva da ćemo morati svaki put da se registrujemo kroz taj sistem, zbog pravila boravka u EU najviše 90 dana u periodu od 180 dana. EES sistem počeo je sa radom 12. oktobra 2025. godine, uz postepeno uvođenje u 29 evropskih zemalja.
(Tanjug)
