PROŠLI SU TMURNI DANI: Danas pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura 25 stepeni
VREME u Srbiji na jugozapadu, jugu i jugoistoku očekuje lokalna pojava slabog prizemnog mraza, a u toku dana toplo vreme, iznad većeg dela zemlje uglavnom pretežno sunčano.
Na severu će biti malo i umereno oblačno, a posle podne i uveče se očekuje povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme.
Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od 2 do 10, a najviša od 21 do 25 stepeni.
Vreme u Beogradu
Pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim zapadnim i severozapadnim i najnižom temperaturom od 7 do 10, a najvišom oko 24 stepena.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 13. aprila, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz postepeni pad temperature.
Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a jače naoblačenje sa kišom očekuje se u subotu.
(Sputnjik)
