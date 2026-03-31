ZAKONOPRAVILO SVETOG SAVE: Dar Matici srpskoj, povodom jubileja - dva veka postojanja

FOTOTIPSKO izdanje Zakonopravila Svetog Save, prvog ustavno-pravnog dokumenta i pravnog kodeksa Srpske crkve iz druge polovine 13. veka, svečano je danas u Novom Sadu darovano Matici srpskoj, povodom obeležavanja dva veka od osnivanja najstarije kulturne i naučne institucije u Srba.

Z. grumić

Na svečanosti u Matici srpskoj, kojoj su prisustvovali predstavnici republičkih ministarstava, pokrajine, grada Novog Sada i drugi gosti, obrazloženje Konferencije srpskih nacionalnih organizacija da prepis tog značajnog dokumenta iz 1262. godine daruje Matici srpskoj saopštio je književnik Budimir Dubak.

- Ova knjiga simbolizujenašu odanost Svetom Savi i Matici srpskoj, koja već dva veka hodi njegovim putem – rekao je Dubak.

Pozdravljajući prisutne, ministar u Vladi Srbije zadužen za dijasporu Đorđe Milićević je istakao neprocenjivu vrednost tog Zakonopravila i naglasio da je ovaj događaj značajan ne samo za Maticu nego za čitav srpski narod.

- Veoma je važno da negujemo svoju prošlost i da čuvamo naše duhovno i kulturno nasleđe ali je još značajnije da buduće generacije podsećamo i učimo sa kojih se temelja gradila moderna srpska država – kazao je Mimićević dodajući da nam je Sveti Sava ostavio važne poruke, poruke mira, dijaloga i razumevanja između naroda.

Napomenuvši da se identitet jednog naroda ne čuva sukobima i ratovima već tradicijom, kulturom i duhovnošću, ministar Milićević je dodao da ni nakon 850 godina od rođenja Svetog Save i 200 godina od osnivanja Matice srpske nisu prestali izazovi s kojima se suočava srpski narod.

Uručujući predsedniku Matice srpske Draganu Staniću Zakonopravilo i povelju o vlasništvu tog dokumenta, predsednik Upravnog odbora Konferencije srpskih nacionalnih organizacija Momčilo Vuksanović je kazao da je ta knjiga svedočanstvo o tome da narod koji ima Svetog Savu ima veru, svoj put i budućnost.

- U susretu Zakonopravila i Matice srpske spajaju se koreni i trajanje, vera i kultura, prošlost i budućnost. To je snaga koja nas okuplja ovde, kada smo razdvojeni granicama država. Dok čuvamo svetosavski zavet, čuvamo svoje korene i svoje ime a narod koji zna ko je, nikad ne nestaje – poručio je Vuksanović.

Matica srpska, kako je istakao je njen predsednik Dragan Stanić zahvalivši na vrednom daru, u svojim najboljim vremenima ostajala svetosavska, unoseći ono što donose nova naučna saznanja i tokovi kulture. - Tu vrstu dijalektike je Matica srpska uspela da čuva, pogotovo od 1991. godine pa nadalje. Kad sledimo taj duh znamo da smo na valjanom putu a na tom putu je mnogo lakše sa Svetim Savom – naglasio je Stanić.

Prisutnima su se obratili i Vladimir Kokanović, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom pri Ministarstvu spoljnih poslova, državni sekretar u Ministarstvu za rad đorđe Todorov, izaslanik predsednika Skupštine Crne Gore Velimir Đoković, predstavnik grada Novog Sada Aleksandar Belić i direktor SKZ Duško Babić.
















