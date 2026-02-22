SPREMITE SE - PROLEĆE NA KRATKO, A ONDA SLEDI VELIKI OBRT: Marko Čubrilo najavljuje "vrlo interesantan" scenario za 7. mart
U SRBIJI narednih dana sledi toplije vreme, uz postepenu stabilizaciju atmosfere, pokazuju najnovije prognoze.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje porast temperature i smanjenje padavina, dok meteorolog amater Marko Čubrilo ukazuje na mogućnost vremenske početkom marta.
RHMZ: Od srede stabilizacija vremena i toplije
Prema prognozi RHMZ-a objavljenoj večeras u 18.20 časova, tokom večeri će u Vojvodini, u oblasti Homolja i na jugoistoku Srbije biti pretežno oblačno, a u Bačkoj ponegde sa kratkotrajnom kišom, dok će u ostalim krajevima biti pretežno vedro.
Sutra se očekuje prolazno naoblačenje, koje će u severnim, centralnim i istočnim krajevima mestimično usloviti kratkotrajnu kišu. Vetar će biti slab do umeren, uglavnom zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura kretaće se od -3 do 7 stepeni Celzijusa, a najviša od 12 do 16 stepeni.
Do srede će biti umereno do potpuno oblačno uz dalji manji porast temperature, dok se u utorak mestimično očekuje kiša. Od četvrtka sledi još toplije vreme sa dužim sunčanim intervalima i stabilizacijom prilika.
Čubrilo: Jačanje anticiklona, ali oko 7. marta „vrlo interesantno“
Marko Čubrilo navodi da od danas sledi jačanje anticiklona, što će doneti stabilnije vreme, više sunca i izraženije otopljenje. Samo u noći ka utorku, prvenstveno na severu regiona, moguće je prolazno naoblačenje sa uglavnom slabom kišom.
Do srede se očekuje umereno otopljenje uz maksimalne temperature od 5 do 14 stepeni, dok bi u drugom delu nedelje maksimumi mogli da dostignu od 12 do 20 stepeni Celzijusa. Snežna granica će se podići na oko 900 metara nadmorske visine.
Pogoršanje i slabije zahlađenje moguće je oko 5. marta
Prema njegovom tumačenju numeričkih modela, period oko 7. marta mogao bi doneti promenu. Kontrolni proračun evropskog modela ECMWF sugeriše tipično rano prolećno pogoršanje sa kišom u nižim i snegom u višim planinskim predelima.
Američki GFS, a posebno jutarnji AIFS, ukazuju na hladniju varijantu - formiranje anticiklona nad Skandinavijom i zapadom Rusije, što bi moglo da pošalje hladan vazduh ka našem području i donese sneg čak i u nizijama.
Ipak, kako ističe Čubrilo, reč je o dugoročnim projekcijama i za konkretnije zaključke biće potrebno sačekati početak marta, kada će modeli dati stabilnije i preciznije smernice.
