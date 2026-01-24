"PUKLI SMO, DRŽAVA JE JAČA OD NAS" Desna ruka separatiste Dinka Gruhonjića, Nedim Sejdinović priznao (VIDEO)

DESNA ruka separatiste Dinka Gruhonjića, Nedim Sejdinović je za blokaderske medije priznao poraz.

Foto: printscreen

Voditelj blokaderskih medija je postavio pitanje koje se tiče studenata.

- Da li mislite da ovaj bojkot nastave koji su studenti najavili ugrožava akademsku godinu, nakon one prethodne koja je prošla u studentskim blokadama, odnosno da li studenti uopšte imaju snage za još jednu godinu koja izgleda onako kao prethodna? - bilo je itanje voditelja.

Nedim Sejdinović je odgovorio krajnje direktno.

- Pa mislim da ne i mislim da bez obzira koliko je ova situacija sa Jelenom Kleut strašna i koliko je važno joj svi mi prižimo podršku u njenoj borbi koja svakako nije samo njena. Mislim da je ilurozorno očekivati da studenti imaju snage i uopšte potrebe da se ponovo ide na bojkot nastave i blokadu fakulteta - odgovorio je Nedim.