"PUKLI SMO, DRŽAVA JE JAČA OD NAS" Desna ruka separatiste Dinka Gruhonjića, Nedim Sejdinović priznao (VIDEO)
DESNA ruka separatiste Dinka Gruhonjića, Nedim Sejdinović je za blokaderske medije priznao poraz.
Voditelj blokaderskih medija je postavio pitanje koje se tiče studenata.
- Da li mislite da ovaj bojkot nastave koji su studenti najavili ugrožava akademsku godinu, nakon one prethodne koja je prošla u studentskim blokadama, odnosno da li studenti uopšte imaju snage za još jednu godinu koja izgleda onako kao prethodna? - bilo je itanje voditelja.
Nedim Sejdinović je odgovorio krajnje direktno.
- Pa mislim da ne i mislim da bez obzira koliko je ova situacija sa Jelenom Kleut strašna i koliko je važno joj svi mi prižimo podršku u njenoj borbi koja svakako nije samo njena. Mislim da je ilurozorno očekivati da studenti imaju snage i uopšte potrebe da se ponovo ide na bojkot nastave i blokadu fakulteta - odgovorio je Nedim.
Preporučujemo
"SVEOPŠTI RAT" Stiglo veliko upozorenje Americi
VISOKI iranski zvaničnik upozorio je da će svaki napad na njegovu zemlju biti smatran „sveopštim ratom“ dok se američka udarna grupa nosača aviona približava regionu.
24. 01. 2026. u 09:31
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
NAJSTARIJI JUGOSLOVEN: Doživeo 132, izrasli mu treći zubi
U AKCIJI nekdašnje revije Yugo papir “Tražimo najstarijeg Jugoslovena“ 1978. godine novinari su se zaputili u selo Oraš Planje udaljeno od Tešnja desetak kilometara, gde je živeo Meho Hadžić.
23. 01. 2026. u 16:47
Komentari (0)