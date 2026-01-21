USKORO OD BEČA DO BEOGRADA VOZOM ZA SAMO 6 SATI Hojte: Brže nego kolima i avionom - Karta do Budimpešte biće 26 eura
OD BEČA do Beograda u rekordnom roku i bez presedanja, navodi popularni bečki dnevnik Hojte.
- Dobre vesti za sve fanove Balkana: nova direktna železnička linija ponovo će povezati Beč i Beograd preko Budimpešte i to već u prvoj polovini 2026. godine - navodi bečki Dnevnik Hojte (Heute) dodajući da će putovanje do prestonice Srbije biti značajno lakše i opuštenije.
- Putovanje koje će trajati 6 sati za sobom će daleko iza ostaviti automobile i autobuse, ali i avione, posebno kod onij koji žele da putuju jeftino, ali udobno i na ekološki način.
Hojte dodaje i da je planirano da budu dva polaska dnevno iz Beograda za Beč i obrnuto, što znači više udobnosti i manje stresa ali i više šanse za pronalaženje najboljih termina za putovanje.
Karta do Budimpešte biće 26 evra
Hojte navodi, pozivajući se na reči ministara Janoša Lazara i Aleksandre Sofronijević, i da otvaranje deonice brze pruge od Beograda do Budimpešte sledi uskoro a da će od kraja februara prvo krenuti teretni a nakon dve nedelje i putnički vozovi. Za tu deonicu karta će koštati 26 evra.
List navodi i da je reč o novim CRRC vozovima koji dostižu brzinu do 200 km na sat, tako da će tačno tri sata trajati putovanje od Beograda do Budimpešte, a potom još 2 sata i 40 minuta do Beča.
Automobilom bi isto putovanje trajalo sat duže ne računajući zadržavanje na granici. Hojte piše i da je cena od 26 evra između Beograda i Budimpešte već utvrđena ali da se zasad ne zna koliko bi još preko toga koštalo do Beča.
Austrijanci navode i da bi zbog graničnih i carinskih provera putovanje moglo da traje i malo duže, posebno u vreme vikenda, letovanja i pred praznike.
Veliki korak
Direktna linija Beč - Beograd biće pravi "gejm-čejndžer" za mnoge putnike, ocenjuje Hojte uz naznaku da svi detalji još nisu potpuno poznati pre nego što linija proradi tokom 2026. godine.
(Kurir.rs)
BONUS VIDEO:
SRBIJA POVEĆAVA VLASNIŠTVO U NIS-U ZA 5 ODSTO: MOL i Gaspromnjeft dogovorili sporazum
Preporučujemo
BRZA PRUGA DO BUDIMPEŠTE DO 15. MARTA: Srbijavoz najavio novine od proleća
17. 01. 2026. u 07:42
EVO ZAŠTO KASNE VOZOVI: Oglasila se Železnica Srbije
20. 01. 2026. u 16:24
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)