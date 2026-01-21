Društvo

USKORO OD BEČA DO BEOGRADA VOZOM ZA SAMO 6 SATI Hojte: Brže nego kolima i avionom - Karta do Budimpešte biće 26 eura

P. Đurđević

21. 01. 2026. u 13:30

OD BEČA do Beograda u rekordnom roku i bez presedanja, navodi popularni bečki dnevnik Hojte.

Foto: Novosti

- Dobre vesti za sve fanove Balkana: nova direktna železnička linija ponovo će povezati Beč i Beograd preko Budimpešte i to već u prvoj polovini 2026. godine - navodi bečki Dnevnik Hojte (Heute) dodajući da će putovanje do prestonice Srbije biti značajno lakše i opuštenije.

- Putovanje koje će trajati 6 sati za sobom će daleko iza ostaviti automobile i autobuse, ali i avione, posebno kod onij koji žele da putuju jeftino, ali udobno i na ekološki način.

Hojte dodaje i da je planirano da budu dva polaska dnevno iz Beograda za Beč i obrnuto, što znači više udobnosti i manje stresa ali i više šanse za pronalaženje najboljih termina za putovanje.

Karta do Budimpešte biće 26 evra

Hojte navodi, pozivajući se na reči ministara Janoša Lazara i Aleksandre Sofronijević, i da otvaranje deonice brze pruge od Beograda do Budimpešte sledi uskoro a da će od kraja februara prvo krenuti teretni a nakon dve nedelje i putnički vozovi. Za tu deonicu karta će koštati 26 evra.

List navodi i da je reč o novim CRRC vozovima koji dostižu brzinu do 200 km na sat, tako da će tačno tri sata trajati putovanje od Beograda do Budimpešte, a potom još 2 sata i 40 minuta do Beča.

Automobilom bi isto putovanje trajalo sat duže ne računajući zadržavanje na granici. Hojte piše i da je cena od 26 evra između Beograda i Budimpešte već utvrđena ali da se zasad ne zna koliko bi još preko toga koštalo do Beča.

Austrijanci navode i da bi zbog graničnih i carinskih provera putovanje moglo da traje i malo duže, posebno u vreme vikenda, letovanja i pred praznike. 

Veliki korak 

Direktna linija Beč - Beograd biće pravi "gejm-čejndžer" za mnoge putnike, ocenjuje Hojte uz naznaku da svi detalji još nisu potpuno poznati pre nego što linija proradi tokom 2026. godine.

