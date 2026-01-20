ZA KRST SE PLIVALO I U MARSELJU: Prvi doplivao Igor Kovačević
Prvo plivanje za Časni krst organizovano je u parohiji Rođenja Presvete Bogorodice u Vitrolu pored Marselja, po blagoslovu vladike Justina, pod pokoviteljstvom oca Gorana Ilića Benke i đakona Aleksandra Dragića, i uz pomoć parohijana.
U plivanju je učestvovalo 25 plivača, među kojima je bila i jedna devojka, obavestio nas je Čedomir Krasnić iz Vitrola, koji nam je prosledio i fotografije.
Prvi je do krsta juče doplivao vaterpolista Igor Kovačević koji je, kako ističe Krasnić, uz veliku galantnost i zajedničku odluku momaka Časni krst predao jedinoj učesnici, Valentini, studentkinji sa Sorbone koja živi na jugu Francuske.
- Manifestacija je prošla u prelepom duhu zajedništva i sabiranja parohijana, uz posnu hranu i bogatu trpezu priređenu od strane vrednih domaćica, stubova naše parohije. A sve su to posmatrali, i plivače bodrili uz srpske pesme, mališani iz srpske dopunske škole sa svojom učiteljicom – preneo nam je Krasnić.
Naš sagovornik ističe da je plivanje održano uz obezbeđenje sa brodom i spasilačkim timom, da je voda imala samo 8 stepeni i da je krst bio ručni rad dobročinitelja iz Marselja.
Preporučujemo
IZ MINUSA U PLUS Sunce, kiša i sneg: Vremenska prognoza za sredu, 21. januar
21. 01. 2026. u 00:00
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)