ZA KRST SE PLIVALO I U MARSELJU: Prvi doplivao Igor Kovačević

Prvo plivanje za Časni krst organizovano je u parohiji Rođenja Presvete Bogorodice u Vitrolu pored Marselja, po blagoslovu vladike Justina, pod pokoviteljstvom oca Gorana Ilića Benke i đakona Aleksandra Dragića, i uz pomoć parohijana.

Foto: Printskrin

U plivanju je učestvovalo 25 plivača, među kojima je bila i jedna devojka, obavestio nas je Čedomir Krasnić iz Vitrola, koji nam je prosledio i fotografije.

Prvi je do krsta juče doplivao vaterpolista Igor Kovačević koji je, kako ističe Krasnić, uz veliku galantnost i zajedničku odluku momaka Časni krst predao jedinoj učesnici, Valentini, studentkinji sa Sorbone koja živi na jugu Francuske.

- Manifestacija je prošla u prelepom duhu zajedništva i sabiranja parohijana, uz posnu hranu i bogatu trpezu priređenu od strane vrednih domaćica, stubova naše parohije. A sve su to posmatrali, i plivače bodrili uz srpske pesme, mališani iz srpske dopunske škole sa svojom učiteljicom – preneo nam je Krasnić.

Naš sagovornik ističe da je plivanje održano uz obezbeđenje sa brodom i spasilačkim timom, da je voda imala samo 8 stepeni i da je krst bio ručni rad dobročinitelja iz Marselja.