TEMPERATURNI OBRT NA VIDIKU: Pogledajte koja nas iznenađenja očekuju u januaru
ŠIROM Srbije danas je toplije u odnosu na prethodne dane, uz temperature do 5-6 stepeni, dok je na severu Vojvodine i dalje ledeno, uz -5 stepeni, a ledeni dan je i na istoku Srbije i višim planinama. I dok Sombor trenutno meri -5, a Subotica -4, u Beogradu je 5, a u Kragujevcu 6 stepeni.
Vedro vreme očekuje se i do kraja dana, a pred nama su još jedno ledeno veče i noć.
Od sutra će sve više slabiti snažan anticklon sa istoka Evrope, a jačati ciklon sa južnog dela centralnog Mediterana.
Očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, a snažan oblačni sistem sa Mediterana i sa juga i i oblasti Grčke će svojim perifernim delom zahvatiti jug Srbije i doneti sneg, naročito Kosovu i Metohiji.
Jutarnja temperatura u sredu od -10 do -2, maksimalna dnevna od 0 do 5 stepeni, u Beogradu do 4.
Otopljenje će se nastaviti i tokom četvrtka. Naročito će otopliti jutra, ali će i dalje biti slabog mraza, a kako se ponegde očekuje kiša, zbog mraza i temperature podloge i tla u minusu, kiša će se lediti pri tlu ili u dodiru sa podlogom.
U četvrtak se padavine očekuju uglavnom južno od Save i Dunava, pri čemu se slab sneg očekuje na jugu, jugozapadu i istoku Srbije i na planinama, ledena kiša na zapadu Srbije, a slaba kiša u centralnim predelima Srbije, u delovima Šumadije, Kolubarskog okruga i na širem području Beograda.
U petak i za vikend očekuje se snažan uticaj ciklona sa Mediterana. Usled jakih južnih strujanja očekuje se osetnije otopljenje.
Maksimalna temperatura biće do 10 stepeni, u predelima sa fenskim efektom južnog vetra i do 12 stepeni, a i jutarnje temperature biće u plusu.
Za vikend će duvati košava jakog intenziteta, pri čemu će jugoistočni vetar imati i olujne udare, ali će razliku od aktuelne ledene, košava za vikend zbog južnijeg i ciklonalnog karaktera biti toplog efeka.
Očekuje se česta kiša, a sneg samo na višim planinama.
Prema trenutnim prognozama, sam kraj januara mogao bi doneti zahlađenje i pojavu snega i u nižim predelima. Zahlađenje ne bi bilo ekstremno i vreme bi bilo u skladu sa kalendarom.
S obzirom na to da nas narednih dana očekuje pojava poledice i jakog vetra, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
