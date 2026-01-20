EVO ZAŠTO KASNE VOZOVI: Oglasila se Železnica Srbije
PREDUZEĆE Infrastrukture železnice Srbije saopštilo je da su zbog velikih vremenskih neprilika danas smanjene brzine vozova između Beograda i Subotice i da se očekuje da će one uskoro biti vraćene na projektovanu brzinu.
- Zbog izuzetno loših vremenskih uslova, jakih udara vetra, leda i niskih temperatura, došlo je do "ljuljanja" voznog voda kontaktne mreže iznad koloseka deonice pruge između Naumovićeva i Lovćenca. Preventivno je zato tokom današnjeg dana uvedeno ograničenje brzine vozova na pruzi Beograd - Subotica, kako bi se sprečile štete većih razmera - navode iz tog preduzeća.
U saoštenju se naglašava da su stručne službe Infrastrukture železnice Srbije na terenu od prijave događaja i da vrše proveru stanja voznog voda kontakne mreže na ovom delu pruge.
Pošto je konstatovano, kako se dodaje, da nema oštećenja na železničkoj infrastrukturi tokom dana brzina vozova je postepeno povećavana i uskoro se očekuje vraćanje brzine vozova na projektovanu brzinu na pruzi Beograd - Subotica.
Infrastruktura železnice Srbije se izvinjava putnicima i korisnicima usluga, što je usled velikih vremenskih neprilika tokom prethodne noći, došlo do kašnjenja putničkih vozova između Beograda i Subotice tokom današnjeg dana.
- Nažalost, ovakvih pojava bilo je i ranije na mreži pruga Infrastrukture železnice Srbije, usled nepovoljnih vremenskih uslova, niskih temperatura, snega i leda - navode u saopštenju.
(Tanjug)
