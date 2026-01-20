Društvo

EVO ZAŠTO KASNE VOZOVI: Oglasila se Železnica Srbije

V.N.

20. 01. 2026. u 16:24

PREDUZEĆE Infrastrukture železnice Srbije saopštilo je da su zbog velikih vremenskih neprilika danas smanjene brzine vozova između Beograda i Subotice i da se očekuje da će one uskoro biti vraćene na projektovanu brzinu.

Foto Novosti

- Zbog izuzetno loših vremenskih uslova, jakih udara vetra, leda i niskih temperatura, došlo je do "ljuljanja" voznog voda kontaktne mreže iznad koloseka deonice pruge između Naumovićeva i Lovćenca. Preventivno je zato tokom današnjeg dana uvedeno ograničenje brzine vozova na pruzi Beograd - Subotica, kako bi se sprečile štete većih razmera - navode iz tog preduzeća.

U saoštenju se naglašava da su stručne službe Infrastrukture železnice Srbije na terenu od prijave događaja i da vrše proveru stanja voznog voda kontakne mreže na ovom delu pruge.

Pošto je konstatovano, kako se dodaje, da nema oštećenja na železničkoj infrastrukturi tokom dana brzina vozova je postepeno povećavana i uskoro se očekuje vraćanje brzine vozova na projektovanu brzinu na pruzi Beograd - Subotica.

Infrastruktura železnice Srbije se izvinjava putnicima i korisnicima usluga, što je usled velikih vremenskih neprilika tokom prethodne noći, došlo do kašnjenja putničkih vozova između Beograda i Subotice tokom današnjeg dana.

- Nažalost, ovakvih pojava bilo je i ranije na mreži pruga Infrastrukture železnice Srbije, usled nepovoljnih vremenskih uslova, niskih temperatura, snega i leda - navode u saopštenju.

(Tanjug)

