UBRZANA PROCEDURA ZA DOBIJANJE PRIKLJUČKA ZA STRUJU: Ovo je način da lakše dođete do njega

PROCEDURA dobijanja priključka za struju u Srbiji ubrzana je na prosečnih 8,2 dana, uz digitalizaciju, iako i dalje postoje administrativne barijere u nekim delovima zemlje.

Procedura dobijanja priključka za struju u Srbiji je ubrzana, pa se tako elektroenergetski uslovi koji predstavljaju tehničku dokumentaciju za projektovanje i priključenje na elektrodistributivnu mrežu u proseku izdaju za 8,2 dana.

To je značajno poboljšanje u odnosu na prethodne dve godine, kada je za priključak za struju bilo neophodno 13,2 dana, ali se investitori i dalje suočavaju sa administrativnim barijerama, neujednačenim praksama i predugim rokovima u pojedinim delovima zemlje.

Nova analiza NALED-a, koja je obuhvatila 36 lokalnih operatera distributivnog sistema u našoj zemlji, u čijoj nadležnosti je izdavanje uslova za priključenje, pokazala je da najuspešniji ogranci EDS-a zahteve rešavaju i za pet do šest kalendarskih dana (Sombor, Kruševac, Loznica, Sremska Mitrovica, Obrenovac, Bajina Bašta).

