UBRZANA PROCEDURA ZA DOBIJANJE PRIKLJUČKA ZA STRUJU: Ovo je način da lakše dođete do njega
PROCEDURA dobijanja priključka za struju u Srbiji ubrzana je na prosečnih 8,2 dana, uz digitalizaciju, iako i dalje postoje administrativne barijere u nekim delovima zemlje.
Procedura dobijanja priključka za struju u Srbiji je ubrzana, pa se tako elektroenergetski uslovi koji predstavljaju tehničku dokumentaciju za projektovanje i priključenje na elektrodistributivnu mrežu u proseku izdaju za 8,2 dana.
To je značajno poboljšanje u odnosu na prethodne dve godine, kada je za priključak za struju bilo neophodno 13,2 dana, ali se investitori i dalje suočavaju sa administrativnim barijerama, neujednačenim praksama i predugim rokovima u pojedinim delovima zemlje.
Nova analiza NALED-a, koja je obuhvatila 36 lokalnih operatera distributivnog sistema u našoj zemlji, u čijoj nadležnosti je izdavanje uslova za priključenje, pokazala je da najuspešniji ogranci EDS-a zahteve rešavaju i za pet do šest kalendarskih dana (Sombor, Kruševac, Loznica, Sremska Mitrovica, Obrenovac, Bajina Bašta).
(Mondo)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
TEMPERATURNI OBRT NA VIDIKU: Pogledajte koja nas iznenađenja očekuju u januaru
20. 01. 2026. u 17:02
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)