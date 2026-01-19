U SLUŽBI NARODA I VERE: Žandarmerija uz građane na Bogojavljenje širom Srbije (FOTO)

TOKOM Bogojavljenja, jednog od najznačajnijih hrišćanskih praznika, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova bili su, kao i svake godine, uz građane, odgovorno i posvećeno, vodeći računa o bezbednosti učesnika tradicionalne manifestacije Plivanje za Časni krst.

Foto: Printskrin

Pripadnici Žandarmerije bili su angažovani širom Srbije i svojim prisustvom i angažovanjem doprineli su da ovaj događaj protekne mirno, dostojanstveno i u duhu praznika. U obezbeđenju su učestvovali pripadnici Ronilačke jedinice, dok su žandarmi u svečanim uniformama pratili litije i ceremonijalni deo obeležavanja.

Žandarmerija nije samo u službi reda, već i u službi tradicije, zajedništva i vrednosti koje spajaju ljude.

Policijski službenici Policijske ispostave za bezbednost na rekama Policijske uprave za grad Beograd Đorđe Lukić, Nikola Davidović i Uroš Vasović bili su i ove godine uz građane tokom obeležavanja Bogojavljenja, obezbeđujući tradicionalnu versku manifestaciju Plivanje za Časni krst na više lokacija u glavnom gradu - od Beograda na vodi i Dorćola, preko Zemuna i Batajnice, do Grocke, Vinče i Ritopeka.

Njihovo prisustvo na rekama nije bilo samo pitanje službe, već i odgovornosti prema životima ljudi i poštovanja tradicije koja okuplja zajednicu. Zahvaljujući dobroj organizaciji, posvećenosti i profesionalnom angažovanju svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, manifestacija je protekla mirno i bezbedno.

Posebnu simboliku ovom danu dali su i pripadnici ove jedinice koji su, kao učesnici, zaplivali za Časni krst pokazujući da policija ne stoji samo kao obezbeđenje, već da sa građanima deli veru, tradiciju i vrednosti.