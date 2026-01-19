U SLUŽBI NARODA I VERE: Žandarmerija uz građane na Bogojavljenje širom Srbije (FOTO)
TOKOM Bogojavljenja, jednog od najznačajnijih hrišćanskih praznika, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova bili su, kao i svake godine, uz građane, odgovorno i posvećeno, vodeći računa o bezbednosti učesnika tradicionalne manifestacije Plivanje za Časni krst.
Pripadnici Žandarmerije bili su angažovani širom Srbije i svojim prisustvom i angažovanjem doprineli su da ovaj događaj protekne mirno, dostojanstveno i u duhu praznika. U obezbeđenju su učestvovali pripadnici Ronilačke jedinice, dok su žandarmi u svečanim uniformama pratili litije i ceremonijalni deo obeležavanja.
Žandarmerija nije samo u službi reda, već i u službi tradicije, zajedništva i vrednosti koje spajaju ljude.
Policijski službenici Policijske ispostave za bezbednost na rekama Policijske uprave za grad Beograd Đorđe Lukić, Nikola Davidović i Uroš Vasović bili su i ove godine uz građane tokom obeležavanja Bogojavljenja, obezbeđujući tradicionalnu versku manifestaciju Plivanje za Časni krst na više lokacija u glavnom gradu - od Beograda na vodi i Dorćola, preko Zemuna i Batajnice, do Grocke, Vinče i Ritopeka.
Njihovo prisustvo na rekama nije bilo samo pitanje službe, već i odgovornosti prema životima ljudi i poštovanja tradicije koja okuplja zajednicu. Zahvaljujući dobroj organizaciji, posvećenosti i profesionalnom angažovanju svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, manifestacija je protekla mirno i bezbedno.
Posebnu simboliku ovom danu dali su i pripadnici ove jedinice koji su, kao učesnici, zaplivali za Časni krst pokazujući da policija ne stoji samo kao obezbeđenje, već da sa građanima deli veru, tradiciju i vrednosti.
Preporučujemo
NA GAZIVODAMA REKORDAN BROJ PLIVAČA: Do Časnog krsta prvi stigao Matija Kasalović (FOTO)
19. 01. 2026. u 15:05
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)