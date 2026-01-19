NASTAVNIKU POČETNIKU 111.467 DINARA: Zarade u prosveti, zdravstvu, vojsci, administraciji... od ovog meseca uvećane

PLATE prosvetnih radnika, sa povećanjem od 5,1 odsto u javnim službama, od januara će biti veće, u proseku za 6.000 dinara, a zarade zaposlenih u zdravstvu porašće i do 8.500. Uvećana isplata im na račune "leže" u februaru.

Foto N. Karlić

Kako su nam rekli u prosvetnim sindikatima, računica pokazuje da će plata početnika u prosveti biti 111.467 dinara, dok je do sada bila 106.986. Nastavnik koji ima 30 godina radnog staža u februaru će dobiti 132.670 dinara. Onima koji imaju starešinstvo na ove iznose dodaje se sedam odsto, odnosno malo manje od 8.000 dinara.

Osim nastavnika, povećanje su dobili i zasposleni zdravstveni radnici. Za njih će povećanje biti u rasponu od 4.000 do 8.500 dinara, zavisno od stručne spreme, ali i od toga da li je radno mesto u domu zdravlja ili bolnici.

Tako će lekar opšte prakse imati platu od 141.427 dinara, lekar specijalista 177.114 dinara, a medicinska sestra 95.576 dinara.

Kada je reč o prosvetnim radnicima, oni su tokom minule godine imali tri povećanja plata - u januaru od 11 odsto, martu i oktobru po pet odsto.

Kako kažu u Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije ta povećanja su dogovorena sa Vladom i da su ti pregovori na kraju "finiširani" Posebnim kolektivnim ugovorom.

Prosvetari kažu da se država potpisivanjem Posebnog kolektivnog ugovora obavezala da će početna plata u prosveti pratiti prosečnu platu u Srbiji i da će se usklađivanja obavljati dva puta godišnje.

Izjednačavanje početne plate u prosveti sa republičkim prosekom bio je jedan od ključnih zahteva i uslova za prekid štrajka koji je u prošloj školskoj godini trajao skoro celo prvo polugodište.

Generalima povišica 16.500 PREMA podacima Ministarstva odbrane, mesečna zarada profesionalnih vojnika trenutno iznosi od 111.739, koliko je plata razvodnika, do 322.852 dinara, koliko primaju generali. Za njih će povećanje od 5,1 odsto značiti i veću zaradu za 5.698 dinara za razvodnika, do 16.465 dinara za generale. Zaposleni u državnoj administraciji od januara će imati u proseku zarade veće za 6.352 dinara, lekari specijalisti za 8.600, a medicinske sestre za 4.590 dinara.

Taj uslov sada je ispunjen, jer je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u državi za oktobar ove godine iznosila 110.670 dinara, a početnička plata u prosveti nakon januarskog povećanja iznosi 111.467 dinara.

Takođe, predstavnici prosvetnih sindikata razgovarali su nedavno sa premijerom Đurom Macutom o preostalim nerešenim pitanjima u prosveti. Kako je saopšteno, na sastanku su razmatrane ključne teme koje su sindikati pokretali tokom godine, i dogovoreno je da se u najkraćem roku pristupi rešavanju pojedinih otvorenih pitanja.

Kako je navedeno u saopštenju Vlade, posebna pažnja posvećena je izazovima sa kojima se sistem obrazovanja suočava, uključujući nedostatak nastavnog kadra i potrebu za dodatnom motivacijom mladih za upis na nastavničke fakultete.