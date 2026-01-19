BOG SE JAVI: Danas je Bogojavljenje - Pliva se za časni krst, a ove običaje treba ispoštovati
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju veliki hrišćanski praznik, Bogojavljenje.
Bogojavljenje je praznik ustanovljen na spomen Hristovog krštenja i objavljivanje Bogočoveka. Jedan je od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Tradicionalno se na ovaj dan pliva za Časni krst.
Današnji praznik obeležava se u spomen na događaj kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u reci Jordanu. Prvi put ostvareno je Sveto Trojstvo - u Božjem glasu sa neba koji reče: "Ovo je Sin moj", krštenju Sina Božijeg u reci i Svetom duhu koji je u obliku goluba sleteo na Hrista.
Mnogi narodni običaji i verovanja se odnose na Bogojavljenje. Na ovaj dan osveštava se voda koja se nosi kući i pije radi zdravlja i prosvećenja duše i tela. Smatra se lekovitom i zaštitom od nečistih sila i čuva se u kućama. Hrišćanstvo uči da se bogojavljenska vodica nikada ne kvari, jer u njoj prebiva sila Duha Svetoga.
Danas se pozdravlja rečima: "Bog se javi" ili "Hristos se javi", a otpozdravlja sa "Vaistinu se javi". Bez obzira na to u koji dan padne, na Bogojavljenje se nikada ne posti. Nekršteni dani, započeti na Božić, završavaju se ovim danom. Po običajnom kalendaru danas počinju dani pogodni za venčanja.
Plivanje za Časni krst običaj je koji se održava u mnogim našim krajevima. Pliva se 33 metra, što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista. Na Bogojavljenje se valja okupati u reci radi boljeg zdravlja.
