UPOZORENJE ZA VOZAČE: Sneg se topi, ove stvari donose veliku opasnost

Foto: N.Živanović

Kako se zime u Srbiji polako povlače, vozači smatraju da su opasnosti od vožnje prošle. Kolovozi deluju prohodno, saobraćaj se normalizuje, a gradovi se pripremaju za prolećne uslove.

Međutim, topljenje snega stvara potpuno novi set rizika koji su često podmukli i neprimetni na prvi pogled. Upravo u ovom periodu dolazi do nezgoda koje mogu imati ozbiljne posledice, jer mokar asfalt, crni led i voda u neobičnim delovima automobila čine vožnju zahtevnom.

Najveća opasnost je crni led: Nevidljiv i izuzetno opasan

Tokom dana otopljena voda ostaje u udubljenjima i pukotinama, a noću se ponovo smrzava. Nastaje crni led, sloj koji izgleda kao obična mokra podloga, ali sa minimalnim trenjem i potpuno nepredvidivom reakcijom vozila.

Najkritičnija mesta su mostovi, nadvožnjaci, prilazi tunelima i senoviti delovi puta. Jutarnja i noćna vožnja nose najveći rizik jer vozač ne primećuje problem dok ne bude kasno. Svaka nepažnja u ovom periodu može rezultirati ozbiljnom nezgodom.

Vidljivost drastično opada zbog prljavštine na staklu

Topljenje snega podiže blato, so i sitnu prljavštinu sa kolovoza koja završava na šoferšajbni, drastično smanjujući vidljivost. Mnogi vozači to shvate tek kada tečnost za pranje stakla nestane.

Korišćenje letnjih tečnosti ili obične vode može biti katastrofalno – one se mogu smrznuti pri niskim temperaturama i zapušiti sistem za pranje stakala. Zimska tečnost sa tačkom smrzavanja od najmanje minus 20 stepeni ostaje obavezna čak i kada su dnevne temperature pozitivne.

Voda ulazi tamo gde je najmanje očekujete

Topljenje snega stvara problem i van kolovoza. Voda i prljavština se skupljaju oko pragova, u prostoru točkova i ispod gumenih zaptivki na vratima. Tokom noći sve to može zalediti, otežati otvaranje vrata i čak oštetiti zaptivke.

Redovno brisanje ivica vrata i nanošenje silikonskog spreja može sprečiti pucanje gumenih delova i dugoročno sačuvati automobil. Ovaj mali trik čini veliku razliku u prelaznom periodu iz zime u proleće.

Opasnost od odrona na brdskim i planinskim putevima je velika

Topljenje snega povećava rizik od manjih odrona, naročito na brdskim i planinskim deonicama. Voda destabilizuje kamenje i zemljište, pa sitni odroni često završavaju na kolovozu i predstavljaju ozbiljnu prepreku koju vozač može primetiti prekasno.

Malo dodatne pažnje, prilagođena brzina i dobro planiranje puta mogu sprečiti nezgode. Prelaz između snega i suvog asfalta jedan je od najzahtevnijih perioda u vožnji, pa oprez nikada nije previše.

(Alo)

