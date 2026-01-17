PRAVILA ZA ODLAZAK U PENZIJU: Kako se prema zakonu utvrđuje konačni iznos primanja

MNOGI građani nisu sigurni da li se penzija umanjuje ukoliko u starosnu penziju odu sa manje od 40 godina radnog staža, ali sa navršenih 65 godina života. Zakon o PIO precizno definiše u kojim slučajevima dolazi do umanjenja, a kada ono ne postoji.

Prema važećem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), muškarac koji u penziju ode sa navršenih 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja ostvaruje pravo na starosnu penziju bez ikakvog umanjenja, bez obzira na to da li ima 38, 40 ili više godina radnog staža.

Drugim rečima, broj godina staža iznad zakonskog minimuma ne utiče na postojanje ili nepostojanje umanjenja, već isključivo na visinu obračunate penzije, podseća PIO Fond.

Kada dolazi do umanjenja penzije?

Umanjenje se primenjuje samo kod prevremene starosne penzije, odnosno kada osiguranik odluči da u penziju ode pre navršenih 65 godina života.

U tom slučaju, iznos penzije se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života.

Da li je moguće otići u penziju sa manje od 40 godina staža?

Zakon o PIO omogućava ostvarivanje prava na penziju i sa manje od 40 godina staža, ali isključivo u okviru redovne starosne penzije.

Uslovi za starosnu penziju su:

najmanje 15 godina staža osiguranja

navršenih 65 godina života

Za prevremenu starosnu penziju, uslovi su stroži:

najmanje 40 godina staža osiguranja



Posebna pravila za žene

uz trajno umanjenje iznosa penzije

Za žene osiguranike predviđen je prelazni period do 2031. godine, tokom kojeg se starosna granica za odlazak u starosnu penziju postepeno povećava svake godine, dok ne dostigne 65 godina života.

Šta je najvažnije da znate

Ključna razlika između starosne i prevremene starosne penzije je godina života u trenutku odlaska u penziju. Ako osiguranik ode u penziju sa navršenih 65 godina, nema umanjenja penzije, bez obzira na to koliko godina staža ima.

Stručnjaci savetuju da se pre donošenja odluke proveri radni staž i godine života, jer prevremeni odlazak u penziju ima dugoročne finansijske posledice.

