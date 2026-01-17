PRETEŽNO SUNČANO I VETROVITO, DO PET STEPENI: Vremenska prognoza za subotu, 17. januar
U košavskom području pretežno sunčano i vetrovito, dok se u ostalim predelima zemlje očekuje mestimično zadržavanje oblačnosti ili magle, ali uglavnom bez padavina.
Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine.
Najniža temperatura od -5 do 0, a najviša od 0 do 5 stepeni.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu pretežno sunčano, vetrovito i hladnije vreme, uz jak jugoistočni vetar.
Najviša dnevna temperatura oko 4 stepena.
Prognoza za narednih sedma dana
Sledi pad temperatura. Tokom većeg dela perioda u Vojvodini, Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuju se ledeni dani, dok će u ostalim regionima Srbije ledeni dan biti ponedeljak, 19. januar.
