NOĆ U BEOGRADU: Ukupno 100 intervencija Hitne pomoći, 13 na javnom mestu
NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez većih incidenata i teških saobraćajnih nesreća, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći ukupno 100 intervencija, a od toga su 13 puta intervenisali na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
(Tanjug)
