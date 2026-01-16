Društvo

NOĆ U BEOGRADU: Ukupno 100 intervencija Hitne pomoći, 13 na javnom mestu

В.Н.

16. 01. 2026. u 07:32

NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez većih incidenata i teških saobraćajnih nesreća, rečeno je u Hitnoj pomoći.

НОЋ У БЕОГРАДУ: Укупно 100 интервенција Хитне помоћи, 13 на јавном месту

Foto: D. N.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći ukupno 100 intervencija, a od toga su 13 puta intervenisali na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

(Tanjug)



