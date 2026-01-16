DANAS SLAVIMO SVETOG PROROKA MALAHIJA: Ovaj običaj ne sme da se prekrši
SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava Svetog proroka Malahija. Po verovanju, Malahije je bio lep čovek zbog čega ga je narod zvao “anđeo”.
Slovi za poslednjeg proroka do dolaska Jovana Krstitelja, čiji je dolazak, kako se veruje, baš on predvideo. Rodio se posle povratka Jevreja iz vavilonskog ropstva.
Od najranijeg detinjstva je govorio da često razgovara sa anđelima. Ono što bi mu anđeo rekao, Malahija je prepričavao ljudima.
Uspeo je i da ih vidi u svoj njihovoj lepoti i uzvišenosti. Svet je u prvo vreme bio sumnjičav, ali nakon što su Malahijina proročanstva počela da se ostvaruju, postao je nadaleko poznat i poštovan.
Legenda kaže da je upravo ovaj prorok, 500 godina pre dolaska Hrista, predvideo dolazak Jovana Krsititelja. Ipak, svakako najpoznatije proročanstvo Svetog proroka Malahija je ono o strašnom sudu, kazni koja će zadesiti sve koji ne budu živeli prema božijim zakonima i zapovestima.
Upravo ovo se smatra jedinim proročanstvom Svetog Malahija koje se još nije ostvarilo. Malahija je umro u mladosti, a sve hrišćanske zajednice pamte ovog proroka.
Nakon njega u Izraelu više nije bilo proroka sve do dolaska Jovana Krstitelja. Molitva svetom pororoku Malahiju veruje se da je veoma delotvorna: “Proroka Tvoga Malahija, uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše”.
