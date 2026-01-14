SLAVIMO MALI BOŽIĆ I SVETOG VASILIJA VELIKOG: Danas se mesi vasilica - ovo treba uneti u dom kako bi imali napretka cele godine

SRPSKA pravoslavna crkva danas obeležava spomen u čast Isusa Hrista - Obrezanje Gospodnje i slavi Svetog Vasilija Velikog, kao i narodni praznik Mali Božić.

Foto: SPC

Crkva 14. januara (1. januara po julijanskom kalendaru) proslavlja Svetog Vasilija odakle i naziv za julijansku novu godinu - Vasilica.

Julijanska nova godina u našem narodu se naziva i Srpska nova godina, ali i Mali Božić, jer se na taj dan završavaju božićne svečanosti.

U nekim krajevima se na taj dan spaljuju ostaci badnjaka, kao što se za Božić mesi pogača česnica, za mali Božić se mesi poseban obredni hleb "vasilica".

Takođe, verovanje je da na ovaj dan u kuću treba uneti neku novu stvar, kupljenu tog dana, kako bi kuća, ali i ukućani tokom cele godine imali napretka.

Osmog dana nakon rođenja, Isus je donet u hram i obrezan prema zakonu u Izraelu, kada su mu roditelji dali ime Isus, kako je arhangel Gavrilo rekao kada se javio u snu njegovoj majci Mariji.

Obrezanje Gospoda pokazuje da je primio na sebe istinsko telo ljudsko.

Prema predanju, Gospod je hteo da ispuni sav zakon, koji je sam dao kroz proroke i praoce. Ispunivši taj propis, zamenio ga je krštenjem u crkvi Svojoj.

- Jer u Hristu Isusu niti što pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego nova tvar (Gal. 6, 15) - objavljuje apostol.

Sveti Vasilije Veliki je praznik koji je isto upisan crvenim slovom u crkvenom kalendaru.

Poznat kao Vasilije iz Cezareje, bio je uticajni teolog i episkop Kesarije u Kapadokiji (Mala Azija).

Rođen je u vreme cara Konstantina i još kao nekršten učio je 15 godina u Atini filozofiju, retoriku, astronomiju i ostale svetske nauke.

U zrelim godinama krstio se na Jordanu, zajedno sa bivšim učiteljem Evulom.

(Tanjug)

