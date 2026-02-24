STIŽE NOVI KRUG ZAHLAĐENJA: Temperatura skače na 20 stepeni, a onda ide u minus
U SRBIJI će danas biti pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Temperature od minus jedan do 14 stepeni.
Vreme danas, prema prognozi RHMZ pokazuje da se od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći i u većini ostalih krajeva, očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
Vetar će biti slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni.
Jutarnja temperatura kretaće se od minus jedan stepen na jugu i jugoistoku Srbije do sedam stepeni u Beogradu, dok će najviša dnevna temperatura biti od 10 do 14 stepeni.
U Beogradu hladnije sa kišom
U Beogradu će pre podne biti oblačno i malo hladnije, povremeno sa kišom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i razvedravanje.
Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od pet do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 12 stepeni.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 3. marta, u sredu će biti malo do umereno oblačno i toplije, samo na jugu u prvom delu dana ponegde sa slabom kišom.
Od četvrtka se očekuje suvo i toplo vreme sa sunčanim intervalima.
- Do srede dnevni maksimumi od 4 do 12 stepeni, a od srede uz vedre i hladne noći sa minimumima od -3 do 3 stepena Celzijsua, tokom dana znatno toplije od proseka uz maksimume od 12 do 20 stepeni, dok će od srede vetar biti slab, jugozapadni. Promena sinoptika koja bi nas uvela i u promenu vremena se trenutno očekuje oko 5. marta kada bi se raspored vazdušnog pritiska nad širim područjem Evrope trebao početi menjati - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.
Ta promena u početku ne bi imala bitne posledice na vreme u Srbiji, ali oko 9. marta većina modela ima mogućnost jačeg pogoršanja, ali i jačeg zahlađenja gde bi se snežna granica mogla spustiti na oko 600mnv, a potencijalno i niže uz sneg i u nizijama regiona.
- Ipak, kako smo još jako daleko od ove potencijalne promene ansamble niz ECMWF-a je za sada “ne vidi” - napominje on.
