STIŽE NOVI KRUG ZAHLAĐENJA: Temperatura skače na 20 stepeni, a onda ide u minus

U SRBIJI će danas biti pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Temperature od minus jedan do 14 stepeni.

Foto: Tanjug

Vreme danas, prema prognozi RHMZ pokazuje da se od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći i u većini ostalih krajeva, očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Vetar će biti slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus jedan stepen na jugu i jugoistoku Srbije do sedam stepeni u Beogradu, dok će najviša dnevna temperatura biti od 10 do 14 stepeni.

Foto: Printskrin/RHMZ

U Beogradu hladnije sa kišom

U Beogradu će pre podne biti oblačno i malo hladnije, povremeno sa kišom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i razvedravanje.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od pet do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 3. marta, u sredu će biti malo do umereno oblačno i toplije, samo na jugu u prvom delu dana ponegde sa slabom kišom.

Od četvrtka se očekuje suvo i toplo vreme sa sunčanim intervalima.

- Do srede dnevni maksimumi od 4 do 12 stepeni, a od srede uz vedre i hladne noći sa minimumima od -3 do 3 stepena Celzijsua, tokom dana znatno toplije od proseka uz maksimume od 12 do 20 stepeni, dok će od srede vetar biti slab, jugozapadni. Promena sinoptika koja bi nas uvela i u promenu vremena se trenutno očekuje oko 5. marta kada bi se raspored vazdušnog pritiska nad širim područjem Evrope trebao početi menjati - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

Ta promena u početku ne bi imala bitne posledice na vreme u Srbiji, ali oko 9. marta većina modela ima mogućnost jačeg pogoršanja, ali i jačeg zahlađenja gde bi se snežna granica mogla spustiti na oko 600mnv, a potencijalno i niže uz sneg i u nizijama regiona.

- Ipak, kako smo još jako daleko od ove potencijalne promene ansamble niz ECMWF-a je za sada “ne vidi” - napominje on.

BONUS VIDEO