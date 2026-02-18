U ŠPANIJI RAZBIJENA KRIMINALNA BANDA: Proizvodili lažne parfeme

KATALONSKA policija je uz podršku španskih i francuskih carinika razbila kriminalnu bandu i zaplenila je najveću fabriku lažnih parfema u Evropi, saopštile su danas katalonske vlasti.

U saopštenju se navodi da je u zajedničkoj operaciji zaplenjen materijal vredan više od 94 miliona evra, i da je uhapšeno sedam osoba zbog pripadnosti kriminalnoj organizaciji, šverca i krivičnih dela vezanih za kršenje patenta, prenosi Rojters.

Policija je zaplenila i dva skladišta u kojima se nalazilo ukupno 1,2 miliona bočica falsifikovanih parfema.

Regionalna vlada španske pokrajine Katalonija je saopštila da je kriminalna organizacija generisala mirise koji imitiraju proizvode preko 50 brendova parfema, i da je skladištila sirovine za proizvodnju 150.000 litara različitih mirisa, koji su zatim transportovani kao falsifikati poznatih marki parfema u druge delove Evrope.

