Politika

SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)

17. 02. 2026. u 20:01

PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Foto: Fejsbuk/Edi Rama

Na snimku se čuje kako Rama čestita Tačiju 18. godišnjicu proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova, obraćajući mu se vojnom titulom iz ratnog perioda.

- Srećna i vama nezavisnost, komandante - kaže Rama na početku razgovora, nakon čega Tači počinje da mu se obraća.

U nastavku razgovora, albanski premijer izražava zabrinutost zbog Tačijeve situacije i upućuje mu ličnu poruku podrške.

- Brate moj, čvrsto te grlim, puno te volim. Žao mi je što ne mogu više da uradim, ali… Srećna ti nezavisnost, grlim te jako i pozdravi moje drugove - čuje se kako Rama govori Tačiju, prenosi Gazeta ekspres.

Rama je ovaj razgovor opisao kao emotivno težak, navodeći u objavi na Fejsbuku da mu telefonske čestitke iz Haga, povodom 17. februara, već godinama teško padaju.

- Godinama je telefonska čestitka 17. februara iz Haga emotivno teška, ali danas je Komandant bio miran kao nikada - napisao je Rama, dodajući da mu je Tači tokom razgovora dvaput ponovio istu poruku - na početku i na kraju razgovora.

- Zauvek sam osvojio svoju slobodu i gde god da sam, niko mi je nikada ne može oduzeti - preneo je Rama Tačijeve reči.

