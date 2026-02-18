Društvo

ZAGUDIO JE SEVERAC, A SUNCE “GRIZE” Evo kada se vreme stabilizuje: Vremenska prognoza za sredu, 18. februar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 02. 2026. u 00:12

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ЗАГУДИО ЈЕ СЕВЕРАЦ, А СУНЦЕ “ГРИЗЕ” Ево када се време стабилизује: Временска прогноза за среду, 18. фебруар

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

VREME U SRBIJI

Ujutro i delom pre podne na severu Srbije pretežno vedro uz slab mraz, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom ili snegom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U toku dana očekuje se promenljivo oblačno i toplije, na istoku i jugoistoku Srbije još ponegde sa slabim padavinama.

Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije dostizati udare olujne jačine.

Jutarnja temperatura od -2 do 2 stepena, najviša od 6 do 11 stepeni.

Uveče pretežno vedro vreme u svim predelima, a vetar u slabljenju.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije uz umeren i jak zapadni i severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura od -1 do 2 stepena, najviša oko 9.

Uveče pretežno vedro, a vetar u slabljenju.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Do kraja sedmice moguće su česte temperaturne oscilacije.

U četvrtak će biti promenljivo oblačno i toplije sa maksimalnom temperaturom od 9 stepeni na istoku do 17 na zapadu Srbije, na severu i zapadu zemlje ponegde i sa kišom.

U petak će uslediti naoblačenje sa kišom u svim krajevima, a posle podne i zahlađenje uz pojačan severni vetar, pa se očekuje prelazak kiše u sneg, prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima.

Uveče i u toku noći očekuje se prestanak padavina.

Za vikend će biti pretežno oblačno i hladnije, naročito ujutro kada se očekuje slab, ponegde i umeren mraz, a moguća je i retka pojava slabih padavina.

Naredne sedmice očekuje se suvo vreme sa sunčanim intervalima i toplije.

(sputnikportal.rs)

